Лидеры ЕС приветствуют соглашение по антикризисному плану и называют его историческим

Лидеры стран-членов ЕС приветствовали достижение соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции заявил, что это был "один из самых долгих в истории саммитов, возможно даже, самый долгий". "Но это саммит, результаты которого исторические", - отметил он.

"Это историческое изменение нашей Европы и нашей еврозоны", - отметил французский лидер, добавив, что удалось "преодолеть важный этап".

Он указал, что разногласия в позициях вполне допустимы, и "это означает, что нам по-прежнему предстоит много работы для того, чтобы приходить к согласию. Но мы в течение нескольких лет не предпринимали достаточных шагов в том, что касается сближения позиции по экономическим и финансовым вопросам".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны заявила, что "очень рада" и "чувствует облегчение" от того, что удалось прийти к соглашению.

Она отметила, что переговоры были трудными и "чрезвычайно долгими". Однако, по ее словам, достижение соглашения стало "хорошим сигналом" для Европы в целом.

"Было нелегко, и нам понадобилось так много дней. Это показало, что мы все подошли к переговорам с разных направлений", - подчеркнула Меркель.

Бельгийский премьер Софи Вильмес также приветствовала соглашение. "Бельгия - это малая открытая экономика, которая получает очень большую выгоду от этого единого рынка", - указала она.

"На европейском уровне мы должны объединиться вокруг наших ценностей солидарности, но также и ответственного отношения в отношении друг друга и наших собственных стран", - сказала Вильмес.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал достигнутое соглашение хорошим результатом для Европы и для Австрии и выразил благодарность коллегами по Евросоюзу, особенно тем, кто поддержал позицию Вены.

"После четырех дней переговоров мы смогли достичь хорошего результата для ЕС и для Австрии... Благодарю всех коллег, особенно "бережливых"!" - написал он в твиттере утром во вторник, имея в виду Голландию, Швецию и Данию, которые выступали за жесткий контроль над использованием средств.

Его "товарищ" по взглядам - премьер Нидерландов Марк Рютте - не согласился с тем, что саммит был историческим. По его словам, результаты саммита оказались "в пределах красной черты". Тем не менее, он согласился с тем, что сложившаяся ситуация создает прецедент для будущего объединения долгов в блоке и решения подобных проблем.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, который поссорился на саммите с Рютте и критиковал страны "бережливой четверки", поблагодарил за работу на саммите своего коллегу из Польши Матеуша Моравецкого. Он заявил, что вместе они успешно противостояли попыткам связать политику с финансами. "Цифры важны, конечно, но мы гордимся нашими нациями... До переговоров или даже во время них были некоторые попытки... не могу сказать, что унизить, но как минимум научить нас верховенству права. А нам не только удалось получить большой пакет денежный средств, но и защитить гордость наших наций", - сказал он на пресс-конференции.

Итальянский премьер Джузеппе Конте, который также присоединился к критике в адрес "бережливой четверки", заявил, что Италия потратит средства на восстановление, чтобы продвинуть реформы. "Перед нами стоит большая ответственность. Имея 209 млрд евро, мы сможем начать перезапуск Италии с новой силой, изменить лицо нашей страны", - убежден Конте.

"Сейчас нам нужно спешить, нам нужно потратить эти средства на инвестиции, на структурные реформы. Нам нужно стимулировать экономический рост, путь устойчивого развития, к которому мы двигались в течение долгих лет, но так и не достигли его", - заявил он на пресс-конференции, его слова приводит газета Politico.

Итальянский премьер отметил, что теперь "у нас есть возможность сделать Италию более зеленой, с более развитыми цифровыми технологиями, более инновационной".

Премьер Испании Педро Санчес, который, как и Конте, настаивал на увеличении объема грантов в фонде восстановления, в свою очередь отметил, что "это великое соглашение для Европы, а также для Испании".

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард поблагодарила всех участников переговоров и добавила, что "мы можем бороться с экономическими последствиями COVID-19, только работая вместе".

"Сегодняшнее соглашение показывает, что когда очень нужно, ЕС активизируется и объединяется, чтобы помочь людям в Европе", - написала Лагард в твиттере.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что "очень счастлив" благодаря итогам "исторического совета".

"Я очень, очень счастлив. Пять дней, практически исторический совет, но мы сделали это. И мы показали вместе, что дать сильный, быстрый и твердый ответ эпидемии и кризису возможно. Спасибо тебе, Европа, я сегодня очень счастлив", - приводит его слова газета Politico.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал соглашение "разумным и компромиссным". Он также пообещал, что его правительство будет распределять этот пакет помощи "с ответственностью и предусмотрительностью".

Португальский премьер Антониу Кошта заявил журналистам, что саммит закончился "важным сигналом о доверии и социально-экономических усилий, которые должны предпринимать Европа и Португалия".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил на пятый день саммита ЕС о достижении в Брюсселе соглашения 27 стран ЕС по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

"Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления", - заявил Мишель на итоговой пресс-конференции утром во вторник после проходивших ночью переговоров.

Мишель также обратил внимание на то, что 750 млрд евро предназначаются не только для антикризисного восстановления экономики Евросоюза, но также для "преобразования европейского проекта". Он настаивал, что принятое на саммите решение радикально изменит экономику ЕС.

В первоначальном предложении Еврокомиссии 750 млрд евро восстановительного фонда предлагалось разделить на 500 млрд субсидий и 250 млрд займов. По ходу переговоров для достижения компромисса пришлось изменить эту пропорцию, которая в согласованном участниками саммита виде делится на 390 млрд субвенций и 360 млрд кредитов.