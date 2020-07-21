Глава МИД ФРГ планирует обсудить с британским коллегой влияние России в Европе

Глава МИД ФРГ Хайко Маас перед поездкой в Великобританию заявил, что планирует обсудить с британским коллегой Домиником Раабом отношения с Китаем и влияние России в Европе.
"В беседе с Домиником Раабом в среду речь пойдет о разных международных вопросах, по которым мы с Великобританией тесно работаем сообща, например, в рамках европейской тройки по Ирану, речь пойдет об отношениях с Китаем и о том, как обходиться с российским влиянием в Европе", - заявил Маас, его цитирует пресс-служба министерства.
Перед Великобританией во вторник Маас посетит Грецию, там он будет говорить о проблемах миграции.
"Европа не должна оставлять Грецию с проблемами миграции в Средиземном море один на один. Гуманитарная ситуация в лагерях на Лесбосе и в других местах отчасти очень тяжелая. Поэтому Германия предложила взять оттуда детей, прибывших без сопровождения", - сказал Маас.
По его словам, необходимо общеевропейское решение, которое поможет разгрузить страны, страдающие от наплыва мигрантов больше всего.
"Поэтому в рамках нашего председательства в ЕС мы делаем ставку, прежде всего, на реформу общей европейской системы миграции и хотим добиться здесь прогресса", - добавил он.
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