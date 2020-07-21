В Киеве ожидают делегацию Ирана на переговоры о компенсации за сбитый украинский Boeing

Иранская делегация может прибыть в Украину на этой неделе для ведения переговоров о компенсации родственникам погибших в результате сбивания самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" близ Тегерана в январе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вчера мы получили информацию о том, что иранская делегация готова прибыть в Украину уже на этой неделе для ведения переговоров с нами по поводу компенсаций. Мы давно настаивали на таком визите. Мы готовы к этим переговорам и рассчитываем на то, что сегодня Иран уже официально подтвердит визит свих представителей, и на этой неделе в Киеве состоятся такие переговоры", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Министр подчеркнул, что для Украины и стран, граждане которых также погибли на этом рейсе, справедливость относительно жертв трагедии и их родственников и близких является фундаментальной целью.

"Все, что мы хотим, это справедливости во всех ее аспектах", - добавил он.

Кулеба также отметил, что Украина не принимает аргументы о человеческой ошибке, в результате которой был сбит самолет "МАУ", а хочет ставить вопрос вообще о функционировании системы управления воздушным пространством Ирана.

"Иран должен объяснить во всех деталях, что произошло. В современном мире просто взять и сбить самолет одному человеку не под силу, даже если этот человек чрезвычайно коварный, талантливый и полон злых умыслов. Мы должны ставить вопрос шире: не о человеческой ошибке, а вообще о функционировании системы управления воздушным пространством Ирана", - сказал глава МИД Украины.

По его словам, Украина хочет услышать ответ на вопрос: функционировала ли эта система на момент сбивания самолета, корректно ли она функционировала, не было ли вмешательств в ее деятельность, и какая истинная причина сбивания мирного украинского самолета над Ираном.

"Именно его, а не других самолетов, которые находились в иранском пространстве", - подчеркнул он.

Глава МИД также добавил, что от Ирана ожидают проведения качественного криминального расследования и привлечения к ответственности всех виновных. По его словам, Украина все еще настроена на сотрудничество с иранской стороной на основе принципа взаимности.

Кулеба также напомнил о требованиях Украины к Ирану.

"Первое: Иран должен признать свою международно-правовую ответственность за сбивание украинского самолета. Второе: Иран должен извиниться и предоставить заверение в том, что подобные события никогда не повторятся. Третье: Иран должен провести техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции. Четвертое: Иран должен провести непредвзятое и независимое криминальное расследование и привлечь всех виновных к ответственности. Я подчеркиваю, всех виновных. Пятое: Иран должен выплатить надлежащую компенсацию", - пояснил министр.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.