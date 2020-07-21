Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9428 RUR   0.0238 GBR   2.1514 TRY   0.2479

Цена на нефть

20.07   $/bbl WTI 40.81 0.22 Brent 43.28 0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.07.2020 12:32

Евросовет впервые увязал финансирование стран ЕС из союзного бюджета с уважением принципов правового государства

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о решительном настрое участников прошедшего в Брюсселе саммита ЕС прилагать усилия для защиты принципов правового государства.

"Впервые в истории Европы мы устанавливаем связь между соблюдением принципов правового государства и выделением финансовых средств. И мы договорились, что Европейский совет будет принимать решения (по случаям нарушения принципов - ИФ) квалифицированным большинством", - сообщил Мишель во вторник на пресс-конференции по итогам саммита, на котором был одобрен бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы.

По его словам, на пятый день переговоров руководители стран ЕС без колебаний взялись за этот вопрос, чтобы добиться прогресса.

Участвовавшая в пресс-конференции председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила хорошее качество текста, принятого по данному вопросу. "В этом документе очень ясно определено обязательство по отношению к правовому государству. И это обязательство защищает финансовые интересы Европейского союза", - сказала глава Еврокомиссии прагматичный подход к обеспечению соблюдения принципов правового государства.

По ее словам, Еврокомиссия предложила предусматривающий принятие соответствующих мер инструмент, если в его рамках будет совершено нарушение.

Она отметила, что "обозначена очень четкая связь: речь идет одновременно о защите правового государства и финансовых интересов Европейского союза".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ПОМОЩЬ, УСЛОВИЯ


Похожие новости


ЕС будет продолжать помогать Украине - Боррель по окончании Совета ЕС ЕC выделит Грузии 250 млн евро на борьбу с коронавирусом Covid-19 и его последствиями Молдавия получит от ЕС 87 млн евро на преодоление кризиса в условиях коронавируса Пакет помощи ЕС в борьбе против COVID-19 в мире превысит 20 млрд евро - Боррель ЕС планирует выделить 37 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями COVID-19 Могерини ставит условием помощи ЕС Молдовы реализацию реформ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]