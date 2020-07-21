Евросовет впервые увязал финансирование стран ЕС из союзного бюджета с уважением принципов правового государства

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о решительном настрое участников прошедшего в Брюсселе саммита ЕС прилагать усилия для защиты принципов правового государства.

"Впервые в истории Европы мы устанавливаем связь между соблюдением принципов правового государства и выделением финансовых средств. И мы договорились, что Европейский совет будет принимать решения (по случаям нарушения принципов - ИФ) квалифицированным большинством", - сообщил Мишель во вторник на пресс-конференции по итогам саммита, на котором был одобрен бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы.

По его словам, на пятый день переговоров руководители стран ЕС без колебаний взялись за этот вопрос, чтобы добиться прогресса.

Участвовавшая в пресс-конференции председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила хорошее качество текста, принятого по данному вопросу. "В этом документе очень ясно определено обязательство по отношению к правовому государству. И это обязательство защищает финансовые интересы Европейского союза", - сказала глава Еврокомиссии прагматичный подход к обеспечению соблюдения принципов правового государства.

По ее словам, Еврокомиссия предложила предусматривающий принятие соответствующих мер инструмент, если в его рамках будет совершено нарушение.

Она отметила, что "обозначена очень четкая связь: речь идет одновременно о защите правового государства и финансовых интересов Европейского союза".