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Карабахский конфликт 21.07.2020 12:03

Баку не будет участвовать в имитации переговоров по Карабаху - помощник президента Азербайджана

Официальный Баку считает необходимым проведение заседания Минской группы ОБСЕ в широком формате по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил помощник президента - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан не намерен участвовать в переговорах, носящих характер имитации. Армения под любыми предлогами пытается нарушить переговорный процесс. Поэтому мы считаем важным проведения заседания Минской группы ОБСЕ в широком формате (с участием всех стран - ИФ)", - сказал Гаджиев на брифинге во вторник.

По его словам, сохранение статус-кво в нынешней форме опасно и должно быть изменено. "Целью должно быть устранение факта оккупации. Мы являемся сторонниками изменения методологии, а не формата (переговоров - ИФ). Должна быть конкретная ежедневная повестка дня, график. Нельзя допустить, чтобы Армения каждый раз срывала переговоры по каким-либо техническим вопросам. Также следует провести широкое заседание Минской группы. Незаконное заселение на оккупированных территориях Азербайджана разрушает основу переговорного процесса. Миссии по расследованию фактов также показали это", - отметил он.

Гаджиев подчеркнул, что Армения постоянно совершает провокации на линии соприкосновения, на границе. "Утверждение, что Армения и Азербайджан достигнут соглашения, а Минская группа поддержит его, не соответствует миссия сопредседателей. Мандат также требует устранения фактора оккупации. На этой основе Азербайджан поддерживает предметные переговоры. Армения проводит политику срыва переговорного процесса провокациями", - добавил он.

По его словам, Азербайджан также считает, что нужно пересмотреть механизмы реализации резолюций Совбеза ООН, так как они не выполняются, в том числе и Арменией, которая продолжает политику оккупации азербайджанских земель.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ОБСЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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