Баку не будет участвовать в имитации переговоров по Карабаху - помощник президента Азербайджана

Официальный Баку считает необходимым проведение заседания Минской группы ОБСЕ в широком формате по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил помощник президента - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Азербайджан не намерен участвовать в переговорах, носящих характер имитации. Армения под любыми предлогами пытается нарушить переговорный процесс. Поэтому мы считаем важным проведения заседания Минской группы ОБСЕ в широком формате (с участием всех стран - ИФ)", - сказал Гаджиев на брифинге во вторник.
По его словам, сохранение статус-кво в нынешней форме опасно и должно быть изменено. "Целью должно быть устранение факта оккупации. Мы являемся сторонниками изменения методологии, а не формата (переговоров - ИФ). Должна быть конкретная ежедневная повестка дня, график. Нельзя допустить, чтобы Армения каждый раз срывала переговоры по каким-либо техническим вопросам. Также следует провести широкое заседание Минской группы. Незаконное заселение на оккупированных территориях Азербайджана разрушает основу переговорного процесса. Миссии по расследованию фактов также показали это", - отметил он.
Гаджиев подчеркнул, что Армения постоянно совершает провокации на линии соприкосновения, на границе. "Утверждение, что Армения и Азербайджан достигнут соглашения, а Минская группа поддержит его, не соответствует миссия сопредседателей. Мандат также требует устранения фактора оккупации. На этой основе Азербайджан поддерживает предметные переговоры. Армения проводит политику срыва переговорного процесса провокациями", - добавил он.
По его словам, Азербайджан также считает, что нужно пересмотреть механизмы реализации резолюций Совбеза ООН, так как они не выполняются, в том числе и Арменией, которая продолжает политику оккупации азербайджанских земель.
А.Азизов
"Турецкий поток" скоро остановится на еще один ремонт - с 27 июля по 10 августа
"Газпром нефть" и Shell на паритетных началах создают СП на Гыдане
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе свыше $59 млн
Массовое производство вакцины от коронавируса в России может начаться в августе - РФПИ
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 610 тыс., число заражений превысило 14,7 млн - университет Хопкинса
Разработанный Synairgen респираторный препарат снижает риск тяжелой формы коронавируса на 79% - исследование
ИВ Мингячевира направит свыше 28 млн манатов на комплексные работы по благоустройству города
ИВ Гусара направит свыше 1 млн манатов на благоустройство и ремонт дорог
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
Путин определил национальные цели развития России до 2030 года
ЦИК Белоруссии аккредитовал почти 43 тыс. наблюдателей на выборах президента
В Киеве ожидают делегацию Ирана на переговоры о компенсации за сбитый украинский Boeing
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк Республика получил второй транш кредита от ЕБРР
Nar продолжает оказывать коммуникационную поддержку врачам борющимся с коронавирусом
Caspian European Club провел online B2G forum с участием Закира Фараджова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта