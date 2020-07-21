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Карабахский конфликт 21.07.2020 12:05

ВС Азербайджана не планировали удары по гражданским и стратегическим объектам Армении - помощник президента

Перед Вооруженными силами Азербайджана не стояла задача брать под прицел гражданские и важные стратегические объекты Армении, заявил помощник президента - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"ВС Азербайджана не брали гражданские и важные стратегические объекты Армении. Во время последних событий (боях на азербайджано-армянской границе - ИФ), Армения заявляла, что она держит под прицелом стратегические важные объекты Азербайджана, а также нефтяную и газовую инфраструктуру, транспортную трубопроводную систему. Это все делается для сокрытия Арменией своих преступлений", - заявил Гаджиев во вторник в ходе пресс-конференции в Баку.

Он также напомнил, что предыдущий президент Армении, угрожал, что ракетами "Искандер" взяты под прицел Баку и нефтегазовые месторождения расположенные вокруг столицы.

При этом Гаджиев добавил, что одной из целей армянской провокации провокации на границе, было стремление "создать мнение о небезопасности транспортного коридора Восток-Запад, а также создать угрозы для нефтегазовой трубопроводной инфраструктуры".

"Армения не смогла достигнуть поставленной цели", - сказал Гаджиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ


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