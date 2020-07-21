ЦИК Белоруссии аккредитовал почти 43 тыс. наблюдателей на выборах президента

Центризбирком Белоруссии, по последним данным, аккредитовал 42 тыс. 856 национальных наблюдателей за президентскими выборами, свидетельствуют материалы комиссии.
Среди аккредитованных национальных наблюдателей большинство представляют общественные объединения - 31 тыс. 186 человек. Наибольшее представительство у профессиональных союзов, входящих в ФПБ (8 тыс. 779 человек), Белорусского республиканского союза молодежи (6 тыс. 019), республиканского общественного объединения "Белая Русь" (5 тыс. 161) и Белорусского общественного объединения ветеранов (3 тыс. 780). От Белорусского хельсинкского комитета аккредитованы 52 наблюдателя.
От партий, согласно данным ЦИК, аккредитовано 2 тыс. 73 наблюдателей (из них половина - от 1 тыс. 018 - от Коммунистической партии Беларуси), от граждан путем подачи заявлений - 7 тыс. 427 человек, от трудовых коллективов - 2 тыс. 170 человек.
Как сообщалось, МИД республики 15 июля направил приглашения БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС для участия в наблюдении за выборами президента. Вместе с тем, в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что не будут наблюдать за выборами, поскольку приглашение было направлено несвоевременно вопреки принятым Беларусью обязательствам. В свою очередь, в Исполкоме СНГ сообщили, что миссия от Содружества будет наблюдать за выборами.
Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.
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