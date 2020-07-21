Сербия расследует дело о продаже оружия Армении и предоставит информацию Баку - помощник президента Азербайджана

Сербия даст официальный ответ Азербайджану по делу о продаже оружия Армении, заявил помощник президента - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Сербская сторона после расследования, даст ответ на запрос Азербайджана о продаже оружия Армении, которое Армения использовала против Азербайджана во время провокации на границе. Армянское военно-политическое руководство создает поддельные компании, продает дешевое оружие третьим сторонам. Есть факты, свидетельствующие о том, что это оружие попадает в руки террористов. Поэтому мы призываем страны, сотрудничающие с Арменией в этой области, быть осторожными", - сказал Гаджиев на брифинге во вторник.
Помощник президента добавил, что в связи с данным фактом посольству Азербайджана в Сербии были даны соответствующие распоряжения.
Ранее отмечалось, что временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД.
Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на встрече с сербским дипломатом заявил, что вопрос поставок вооружений Армении является чувствительным для азербайджанской стороны и подобные "недружественные действия Сербии" вызывают сожаление. "Халафов довел до сведения Вейнович, что Азербайджан обладает достоверными данными о том, что Сербия передала Армении в большом количестве минометы и другое вооружение различного калибра", - заявили в министерстве.
Также было заявлено, что это оружие армянская сторона использовала при нападении на азербайджанские позиции на границе двух стран.
Вейнович, в свою очередь, заявила, что Сербия изучит этот вопрос и проинформирует об этом Азербайджан.
Х.Насирзаде
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