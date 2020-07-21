Гражданка Германии похищена в Ираке

Гражданка Германии похищена в Багдаде, сообщает во вторник информагентство dpa со ссылкой на МВД Ирака.

По информации агентства, похищена куратор и музейный работник Хелла Мевис, в настоящее время ее разыскивают местные правоохранители.

Женщина работает в организации Bait Tarkib ("Дом инсталляций"), это неправительственная организация, основанная в 2015 году, она занимается современным искусством и поддержкой молодых иракских художников.

Другие подробности происшествия не сообщаются.