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Дальнее зарубежье 21.07.2020 12:16

Гражданка Германии похищена в Ираке

Гражданка Германии похищена в Багдаде, сообщает во вторник информагентство dpa со ссылкой на МВД Ирака.

По информации агентства, похищена куратор и музейный работник Хелла Мевис, в настоящее время ее разыскивают местные правоохранители.

Женщина работает в организации Bait Tarkib ("Дом инсталляций"), это неправительственная организация, основанная в 2015 году, она занимается современным искусством и поддержкой молодых иракских художников.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРГ, ИРАК, ПОХИЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]