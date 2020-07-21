Баку заинтересован в закупках в Украине промышленной и аграрной продукции - посол

Посол Азербайджана в Киеве Эльмира Ахундова в понедельник провела встречу с председателем Днепропетровской областной государственной администрации Александром Бондаренко, сообщает Днепропетровская ОГА.

«В ходе встречи стороны обсудили совместные инвестиционные проекты, культурно-образовательные программы и обмен опытом в строительстве автомагистралей и электронном управлении. Были обсуждены перспективы привлечения азербайджанских инвестиций в экономику региона», - отмечается в сообщении, передает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Во время встречи Бондаренко выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений, в частности, экономические и культурно-образовательные связи.

«Днепропетровщина занимает лидирующие позиции в государстве по многим показателям. На территории региона - промышленные гиганты, а еще здесь добывают почти половину полезных ископаемых страны. Мы заинтересованы развивать экономические и культурно-образовательные связи с другими государствами, в том числе с Азербайджаном. С этой целью планируем открыть Офис евроинтеграции. Это будет центр взаимообмена культурными традициями и «магнит» для привлечения иностранных инвестиций. А еще там можно будет поучиться друг у друга успешной реализации проектов в различных отраслях», - подчеркнул Бондаренко.

Посол Азербайджана, в свою очередь, отметила заинтересованность Азербайджана в закупках украинской промышленной продукции, в частности, стали и сельскохозяйственной техники, а также согласии поделиться азербайджанским опытом в различных сферах.

«Азербайджан готов поделиться с украинскими партнерами наработанным положительным опытом в различных областях. Например, в развитии дорожной инфраструктуры, реализации экологических программ. А еще - реализации полезных для населения проектов, благодаря которым люди могут удобно и быстро оформить любые документы и виды социальной помощи», - подчеркнула Ахундова.

Согласно статистике Госкомтаможни Азербайджана за первое полугодие 2020, товарооборот между Азербайджаном и Украиной составил $443,329 млн, что на 10,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта азербайджанской продукции за шесть месяцев составил $230,411 млн (рост 23,3%), импорт украинской продукции - $212,918 млн (спад 1,4%).

По итогам 2019 года товарооборот между двумя странами составил $807,624 млн.

Х.Насирзаде