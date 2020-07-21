Rabitabank увеличил в I полугодии активы на 25%, сократил прибыль на 63%

Азербайджанский Rabitabank увеличил в первом полугодии 2020 года активы на 25,1% - до 926,089 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 30 июня 2020 года составил 382,525 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019 года на 1,5% - ИФ). При этом объем потребительских кредитов на конец полугодия оценивается в 94,325 млн манатов (спад на 7,1%), бизнес-кредитов – 222,195 млн манатов (рост на 7,5%).
Обязательства банка на конец отчетного периода равны 828,326 млн манатов (рост на 29,7%).
Депозиты в банке на конец июня составили 657,836 млн манатов (рост на 31,3%), в том числе вклады физических лиц – 226,171 млн манатов (спад на 3,2%).
Капитал банка на начало июля 2020 года равен 97,762 млн манатов (спад на 3,6%), уставный капитал – 101,3 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия составила 1 млн 774 тыс. манатов (спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63,3% - ИФ).
ОАО «Rabitabank» создан в 1993 году и входит в 10-ку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются около 20 юридических лиц и физических лиц.
А.Мамедов
Сербия расследует дело о продаже оружия Армении и предоставит информацию Баку - помощник президента Азербайджана
ВС Азербайджана не планировали удары по гражданским и стратегическим объектам Армении - помощник президента
Баку не будет участвовать в имитации переговоров по Карабаху - помощник президента Азербайджана
Массовое производство вакцины от коронавируса в России может начаться в августе - РФПИ
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 610 тыс., число заражений превысило 14,7 млн - университет Хопкинса
Разработанный Synairgen респираторный препарат снижает риск тяжелой формы коронавируса на 79% - исследование
ИВ Мингячевира направит свыше 28 млн манатов на комплексные работы по благоустройству города
ИВ Гусара направит свыше 1 млн манатов на благоустройство и ремонт дорог
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
Путин определил национальные цели развития России до 2030 года
ЦИК Белоруссии аккредитовал почти 43 тыс. наблюдателей на выборах президента
В Киеве ожидают делегацию Ирана на переговоры о компенсации за сбитый украинский Boeing
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк Республика получил второй транш кредита от ЕБРР
Nar продолжает оказывать коммуникационную поддержку врачам борющимся с коронавирусом
Caspian European Club провел online B2G forum с участием Закира Фараджова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта