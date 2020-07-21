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Финансы 21.07.2020 12:44

Rabitabank увеличил в I полугодии активы на 25%, сократил прибыль на 63%

Азербайджанский Rabitabank увеличил в первом полугодии 2020 года активы на 25,1% - до 926,089 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2020 года составил 382,525 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019 года на 1,5% - ИФ). При этом объем потребительских кредитов на конец полугодия оценивается в 94,325 млн манатов (спад на 7,1%), бизнес-кредитов – 222,195 млн манатов (рост на 7,5%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 828,326 млн манатов (рост на 29,7%).

Депозиты в банке на конец июня составили 657,836 млн манатов (рост на 31,3%), в том числе вклады физических лиц – 226,171 млн манатов (спад на 3,2%).

Капитал банка на начало июля 2020 года равен 97,762 млн манатов (спад на 3,6%), уставный капитал – 101,3 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия составила 1 млн 774 тыс. манатов (спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63,3% - ИФ).

ОАО «Rabitabank» создан в 1993 году и входит в 10-ку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются около 20 юридических лиц и физических лиц.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]