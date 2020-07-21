Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана с блока АЧГ и месторождения Шах-Дениз за январь-июнь превысили $2,4 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти и газа с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и месторождения Шах-Дениз в I-ом полугодии 2020 года составили $2 млрд 403 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Фонде.

«В январе-июне 2020 года доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ составили $2 млрд 206 млн», - отметили в фонде.

По данным фонда, суммарные доходы ГНФАР от продажи прибыльного газа и конденсата, добытых с месторождения Шах-Дениз, в I-ом полугодии 2020 года, составили $197 млн. В том числе, доходы от продажи конденсата в указанный период составили $131 млн., газа - $66 млн.

Как сообщалось, в январе-июне 2020 года доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа составили 4 млрд 130,1 млн манатов ($2 млрд 429,5 млн по текущему курсу -ИФ). Таким образом, в I-ом полугодии 2020 года на доходы фонда от продажи прибыльной нефти и газа в рамках проектов «АЧГ» и «Шах-Дениз» пришлось 98,9% всех этих доходов.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова