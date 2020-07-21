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Дальнее зарубежье 21.07.2020 19:45

Решение правительства Израиля о закрытии ресторанов отменено парламентским комитетом

Парламентский комитет Израиля отменил решение правительства о закрытии ресторанов в стране, несмотря на вступление в силу ограничений, призванных сдержать повторное распространение коронавируса COVID-19, сообщает во вторник Associated Press.

Специальный парламентский комитет по коронавирусу разрешил заведениям общественного питания оставаться открытыми, если они способны выполнять должным образом рекомендации и сделать доступной социальную дистанцию между своими клиентами.

В Минздраве раскритиковали решение парламентского комитета. Министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн заявил, что оно поставит под удар общественное здравоохранение и с большой вероятностью приведет к очередной вспышке заболевания.

О намерении закрывать на выходные кафе, бары и рестораны правительство Израиля объявило на прошлой неделе. Это решение вызвало резкую критику со стороны заведений, которые заявили, что оно чревато для них огромными убытками. За час до вступления в силу распоряжения правительства премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что рестораны могут работать до вторника 21 июля, чтобы подготовиться к закрытию.

Однако у парламента, согласно недавно принятым поправкам, есть право в течение недели оспорить и отменить решения правительства. Этой опцией они и воспользовались.

Только за последние сутки в стране выявили еще 2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Сейчас заражены свыше 29 тыс. человек, а всего с начала пандемии заражение подтвердилось у 52 тыс. человек. Из них более 22 тыс. выздоровели. Скончались 422 заболевших.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РЕСТОРАНЫ, РЕШЕНИЕ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]