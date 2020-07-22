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Макроэкономика 22.07.2020 00:02

Рост ВВП Белоруссии в 2021 г. планируется на уровне 3,5% - премьер

Правительство Белоруссии планирует в 2021 году рост ВВП на 3,5%, сообщил премьер-министр Роман Головченко на заседании президиума Совмина.

"Предлагаемый прогноз по темпам роста экономики (в 2021 году - ИФ) на уровне 103,5% при оценке текущего года в 100% (нулевой рост ВВП - ИФ) достаточно напряженный. Больше половины этого прироста - 1,9 процентного пункта - планируется обеспечить за счет внешнего спроса", - сказал Головченко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Решение этой задачи потребует четкой и продуманный экспортной стратегии", - подчеркнул премьер-министр.

В этой связи он поручил Минэкономики "творчески подойти к формированию номенклатуры товарных балансов на следующий год, дополнить ее конкурентоспособными позициями".

Накануне президент Александр Лукашенко заявил, что требует не допустить падения ВВП страны в текущем году, в последующие годы считает необходимым рост на уровне среднемирового.

Как сообщалось, ВВП Белоруссии в I полугодии снизился на 1,7%.

Министр экономики республики Александр Червяков ранее заявлял, что ожидает восстановления экономического роста в стране во втором полугодии и выход на нулевой рост ВВП по итогам 2020 года.

Международные фининституты ожидают падения ВВП Белоруссии на 4-6% в 2020 году на фоне негативного влияния глобальной пандемии коронавируса.

В 2019 году рост экономики составил 1,2% после подъема на 3% в 2018 году и на 2,4% в 2017 году.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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