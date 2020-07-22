Рост ВВП Белоруссии в 2021 г. планируется на уровне 3,5% - премьер

Правительство Белоруссии планирует в 2021 году рост ВВП на 3,5%, сообщил премьер-министр Роман Головченко на заседании президиума Совмина.
"Предлагаемый прогноз по темпам роста экономики (в 2021 году - ИФ) на уровне 103,5% при оценке текущего года в 100% (нулевой рост ВВП - ИФ) достаточно напряженный. Больше половины этого прироста - 1,9 процентного пункта - планируется обеспечить за счет внешнего спроса", - сказал Головченко, которого цитирует госагентство БелТА.
"Решение этой задачи потребует четкой и продуманный экспортной стратегии", - подчеркнул премьер-министр.
В этой связи он поручил Минэкономики "творчески подойти к формированию номенклатуры товарных балансов на следующий год, дополнить ее конкурентоспособными позициями".
Накануне президент Александр Лукашенко заявил, что требует не допустить падения ВВП страны в текущем году, в последующие годы считает необходимым рост на уровне среднемирового.
Как сообщалось, ВВП Белоруссии в I полугодии снизился на 1,7%.
Министр экономики республики Александр Червяков ранее заявлял, что ожидает восстановления экономического роста в стране во втором полугодии и выход на нулевой рост ВВП по итогам 2020 года.
Международные фининституты ожидают падения ВВП Белоруссии на 4-6% в 2020 году на фоне негативного влияния глобальной пандемии коронавируса.
В 2019 году рост экономики составил 1,2% после подъема на 3% в 2018 году и на 2,4% в 2017 году.
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