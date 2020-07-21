Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение предполагаемому участнику ИГ

Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение предполагаемому участнику группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), гражданину Таджикистана Равсану Б., говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Предполагается, что вместе с другими согражданами он организовал в ФРГ самое позднее в январе 2019 года террористическую ячейку ИГ.

"Таким образом его цель состояла в том, чтобы устраивать от имени террористической организации в Германии теракты, он также собирался поддерживать структуры ИГ и их вооруженную борьбу финансовыми средствами",- сообщает ведомство.

Для этого участники группировки согласились за $40 тыс. убить албанского бизнесмена. Равсан Б. и еще один участник ячейки в конце февраля 2019 года выехали в Албанию. Убийство, однако, не состоялось, так как подозреваемый не был уверен в том, что "заказ" поступил ему именно на выслеживаемого им человека, поэтому мужчины вернулись обратно в ФРГ. Тем не менее? планов устроить в Германии теракты участники группировки не оставили.

Обвиняемый находится в предварительном заключении с марта 2019 года.