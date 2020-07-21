Долг Великобритании к ВВП достиг максимума с 1961 года - 99,6%

Отношение долга к ВВП в Великобритании на конец июня 2020 года достигло 99,6%, что является самым высоким показателем с 1961 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).
Это на 18,9 процентного пункта превышает показатель годом ранее.
Общий объем госдолга поднялся до 1 трлн 983,8 млрд фунтов стерлингов, увеличившись за год на 195,5 млрд фунтов.
Чистый объем заимствований Великобритании в июне составил 34,8 млрд фунтов стерлингов ($44,1 млрд) по сравнению с 6,5 млрд фунтов за тот же месяц предыдущего года. При этом доходы бюджета страны упали на 16,5%, в то время как расходы взлетели на 24,8%.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали отрицательное сальдо на уровне 34,3 млрд фунтов.
Чистый объем заимствований госсектора без учета банков в прошлом месяце достиг 35,5 млрд фунтов. Это примерно в пять раз больше, чем в июне 2019 года, и является третьим по величине дефицитом с начала ведения подобной статистики в 1993 году.
В итоге британское правительство в апреле-июне привлекло вдвое больше, чем за весь предыдущий финансовый год, вследствие растущих расходов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса.
Объем заимствований в первом квартале текущего финансового года оценивается в 127,9 млрд фунтов, что является рекордом для данного периода. Это сумма на 103,9 млрд фунтов превышает показатель за апрель-июнь прошлого года.
Пандемия COVID-19 по-прежнему серьезно сказывается на финансовом положении государственного сектора Великобритании, что обусловлено как введением мер в области здравоохранения, так и новой политикой правительства, направленной на поддержку бизнеса и граждан, отмечает Trading Economics.
Согласно оценкам Управления бюджетной ответственности (OBR), объем госзаимствований в текущем фингоду может превысить 370 млрд фунтов, в то время как изначально он планировался на уровне 55 млрд фунтов.
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