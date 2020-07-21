В Азербайджане за сутки выявлено 352 новых случая COVID-19, 13 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 352 человек, сообщает оперативный штаб.
"В то же время выздоровело 449 человека", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 13 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19. Это является антирекордом по числу смертей за сутки.
Таким образом, общее число зараженных достигло 28,242 тыс., число вылечившихся - 19,939 тыс., скончались - 376.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 7,927 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 7,034 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 641,732 тыс. тестов.
А.Азизов
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