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Здравоохранение 21.07.2020 19:34

В Азербайджане за сутки выявлено 352 новых случая COVID-19, 13 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 352 человек, сообщает оперативный штаб.

"В то же время выздоровело 449 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 13 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19. Это является антирекордом по числу смертей за сутки.

Таким образом, общее число зараженных достигло 28,242 тыс., число вылечившихся - 19,939 тыс., скончались - 376.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 7,927 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 7,034 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 641,732 тыс. тестов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]