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Дальнее зарубежье 21.07.2020 19:55

США нужно модернизировать ядерный арсенал, чтобы успешно вести переговоры по контролю над вооружениями - Биллингсли

США нужно вплотную заняться модернизацией ядерного арсенала, так как, в частности, это усилит их позицию на переговорах по разоружению, заявил во вторник спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Россия на 80%-90% завершила модернизацию своего арсенала. А мы, по ряду причин, еще не начинали этот процесс, притом, что нам срочно нужно этим заняться", - сказал он на слушаниях в сенате.

По словам Биллингсли, "наша способность эффективно вести переговоры по контролю над вооружениями напрямую зависит от того, модернизируем ли мы свой арсенал".

Сенат США в настоящее время рассматривает вопрос об утверждении Биллингсли на пост замогоссекретаря по контролю над вооружениями.

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Тэги: США, АРСЕНАЛ, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]