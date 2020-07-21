США нужно модернизировать ядерный арсенал, чтобы успешно вести переговоры по контролю над вооружениями - Биллингсли

США нужно вплотную заняться модернизацией ядерного арсенала, так как, в частности, это усилит их позицию на переговорах по разоружению, заявил во вторник спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Россия на 80%-90% завершила модернизацию своего арсенала. А мы, по ряду причин, еще не начинали этот процесс, притом, что нам срочно нужно этим заняться", - сказал он на слушаниях в сенате.

По словам Биллингсли, "наша способность эффективно вести переговоры по контролю над вооружениями напрямую зависит от того, модернизируем ли мы свой арсенал".

Сенат США в настоящее время рассматривает вопрос об утверждении Биллингсли на пост замогоссекретаря по контролю над вооружениями.