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Дальнее зарубежье 21.07.2020 20:08

Биллингсли на переговорах по стратстабильности с РФ уделит особое внимание тактическому ядерному оружию

США придают особое значение проблеме тактического ядерного оружия и намерены обсудить эту тему на следующей неделе переговорах с РФ на уровне экспертов, заявил во вторник спецпредставитель американского президента по стратегической стабильности Маршалл Биллингсли.

"Я полностью согласен с этим", - заявил он на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос одного из сенаторов, предположившего, что на переговорах с Россией упор нужно делать именно на тактическом ядерном оружии, так как риск его применения российской стороной в случае вооруженного конфликта реален.

Биллингсли пояснил, что именно по этой причине США интересуются темой военной доктрины РФ. "Эти темы будут подняты на следующей неделе - тема боеголовок и тема доктрины", - сказал он.

Спецпредставитель рассказал, что скоро проведет встречу с американскими экспертами, которым предстоит в скором времени отправиться в Вену: как раз на переговоры с российскими визави по теме стратегической стабильности.

Президент США Дональд Трамп номинировал Биллингсли на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями. Теперь сенату предстоит проголосовать по этой кандидатуре.

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Тэги: США, РОССИЯ, ОРУЖИЕ, ДОКТРИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]