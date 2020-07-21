Биллингсли на переговорах по стратстабильности с РФ уделит особое внимание тактическому ядерному оружию

США придают особое значение проблеме тактического ядерного оружия и намерены обсудить эту тему на следующей неделе переговорах с РФ на уровне экспертов, заявил во вторник спецпредставитель американского президента по стратегической стабильности Маршалл Биллингсли.

"Я полностью согласен с этим", - заявил он на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос одного из сенаторов, предположившего, что на переговорах с Россией упор нужно делать именно на тактическом ядерном оружии, так как риск его применения российской стороной в случае вооруженного конфликта реален.

Биллингсли пояснил, что именно по этой причине США интересуются темой военной доктрины РФ. "Эти темы будут подняты на следующей неделе - тема боеголовок и тема доктрины", - сказал он.

Спецпредставитель рассказал, что скоро проведет встречу с американскими экспертами, которым предстоит в скором времени отправиться в Вену: как раз на переговоры с российскими визави по теме стратегической стабильности.

Президент США Дональд Трамп номинировал Биллингсли на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями. Теперь сенату предстоит проголосовать по этой кандидатуре.