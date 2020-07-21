Для бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана нет оснований - Лавров

Нет никаких основания для продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Любые попытки каким-то образом воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим (разрешительный режим поставок вооружений в Иран - ИФ), а тем более ввести бессрочное оружейное эмбарго, не имеют под собой никаких правовых оснований, ни политических оснований, ни моральных оснований", - сказал он во вторник в Москве на пресс-конференции в Москве со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.
Министр напомнил, что изначально резолюцией Совета Безопасности ООН 2231 не было введено оружейное эмбарго в полном смысле этого слова, а речь шла лишь о введении разрешительного режима поставок определенных видов вооружений в Иран. "Этот режим применяется на ограниченный период времени, и этот период времени истекает в октябре", - сказал Лавров.
По его словам, "соответствующее положении в резолюции 2231 не просто было внесено на временной основе, но и оно было включено в качестве жеста доброй воли со стороны Ирана как часть пакета, причем часть, которая не имеет никакого отношения к иранской ядерной программе".
США призывают Азербайджан и Армению к диалогу - дипломат
В Ереване хотят, чтобы Алиев и Пашинян и дальше встречались для обсуждения вопроса Карабаха
Лавров обсудил с послами Азербайджана и Армении обострение ситуации на границе двух стран
Долг Великобритании к ВВП достиг максимума с 1961 года - 99,6%
Потери Белоруссии в 2021г от налогового маневра в РФ составят $145 млн - премьер-министр
Нефть дорожает более чем на 3%, Brent на уровне $44,7 за баррель
Все заложники в украинском Луцке освобождены, раненых нет, захватчик сдался
Очередная группа из 250 граждан Азербайджана вернулась на родину через госграницу в Дагестане
В Азербайджане за сутки выявлено 352 новых случая COVID-19, 13 человек скончались
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
ИВ Мингячевира направит свыше 28 млн манатов на комплексные работы по благоустройству города
ИВ Гусара направит свыше 1 млн манатов на благоустройство и ремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк Республика получил второй транш кредита от ЕБРР
Nar продолжает оказывать коммуникационную поддержку врачам борющимся с коронавирусом
Caspian European Club провел online B2G forum с участием Закира Фараджова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта