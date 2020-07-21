Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9428 RUR   0.0238 GBR   2.1514 TRY   0.2479

Цена на нефть

20.07   $/bbl WTI 40.81 0.22 Brent 43.28 0.14

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.07.2020 20:28

Для бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана нет оснований - Лавров

Нет никаких основания для продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Любые попытки каким-то образом воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим (разрешительный режим поставок вооружений в Иран - ИФ), а тем более ввести бессрочное оружейное эмбарго, не имеют под собой никаких правовых оснований, ни политических оснований, ни моральных оснований", - сказал он во вторник в Москве на пресс-конференции в Москве со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.

Министр напомнил, что изначально резолюцией Совета Безопасности ООН 2231 не было введено оружейное эмбарго в полном смысле этого слова, а речь шла лишь о введении разрешительного режима поставок определенных видов вооружений в Иран. "Этот режим применяется на ограниченный период времени, и этот период времени истекает в октябре", - сказал Лавров.

По его словам, "соответствующее положении в резолюции 2231 не просто было внесено на временной основе, но и оно было включено в качестве жеста доброй воли со стороны Ирана как часть пакета, причем часть, которая не имеет никакого отношения к иранской ядерной программе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ОРУЖИЕ, ЭМБАРГО


Похожие новости


Зариф призывает мировое сообщество не поддаваться уговорам США в вопросе оружейного эмбарго Иран без оружейного эмбарго сможет купить у РФ самолеты и угрожать Риму, Варшаве - Помпео У Помпео есть план по препятствованию поставок оружия из Китая и РФ в Иран Тегеран протестует против попыток Вашингтона продлить в СБ ООН оружейное эмбарго в отношении Ирана - иранский МИД СБ ООН должен решить "проблему" скорого истечения срока эмбарго на поставки оружия Ирану - Госдепартамент США Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]