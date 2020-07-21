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Дальнее зарубежье 21.07.2020 20:44

Лавров опроверг утверждения Болтона о Путине и иранцах в Сирии

Президент России Владимир Путин никогда не говорил о том, что "русским в Сирии иранцы не нужны", у экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона не было никаких оснований для подобных цитирований российского лидера, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я думаю, что у господина Болтона никаких оснований не было цитировать президента Путина хотя бы потому, что президент Путин ничего подобного никогда не произносил. И это не в наших правилах и традициях, и уж тем более не в правилах лично президента Путина пытаться подобного рода вещи разыгрывать за спиной наших партнеров", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Лавров напомнил, что Россия активнейшим образом взаимодействует с Ираном и Турцией в урегулировании сирийского вопроса.

Со своей стороны глава МИД Ирана Джавад Зариф сказал: "Мы считаем, что это не соответствует действительности и не соответствует уровню сотрудничества, которое Иран осуществляет с Россией, а также с Турцией для создания мира, стабильности и спокойствия в Сирии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ИРАН, УТВЕРЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]