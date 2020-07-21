Премьер Армении отмечает незначительное улучшение ситуации с коронавирусом в стране

В Армении наблюдается небольшая положительная динамика в борьбе с распространением коронавируса, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"В Армении наблюдается небольшая положительная динамика в борьбе против пандемии коронавируса. Это однако не означает, что мы должны ослабить бдительность. Напротив, необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемиологические меры. Только так мы сможем сократить количество новых случаев заражения", - написал Пашинян в фейсбуке.

За последние сутки медики в Армении выявили коронавирус у 273 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 35 тыс. 254. Общее число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом в Армении достигло 877 человек. Выздоровели 24 тыс. 206 человек.

В минувший понедельник в Армении было выявлено 104 случая заражения коронавирусом.