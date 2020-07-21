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Регион 21.07.2020 20:35

Премьер Армении отмечает незначительное улучшение ситуации с коронавирусом в стране

В Армении наблюдается небольшая положительная динамика в борьбе с распространением коронавируса, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"В Армении наблюдается небольшая положительная динамика в борьбе против пандемии коронавируса. Это однако не означает, что мы должны ослабить бдительность. Напротив, необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемиологические меры. Только так мы сможем сократить количество новых случаев заражения", - написал Пашинян в фейсбуке.

За последние сутки медики в Армении выявили коронавирус у 273 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 35 тыс. 254. Общее число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом в Армении достигло 877 человек. Выздоровели 24 тыс. 206 человек.

В минувший понедельник в Армении было выявлено 104 случая заражения коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]