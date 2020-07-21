США призывают Азербайджан и Армению к диалогу - дипломат

Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Азербайджана и Армении, заявила во вторник журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан.
"Мы действительно обеспокоены той ситуацией, что происходит на границе Азербайджана и Армении. Этот конфликт очень опасный и он обязательно должен быть решен путем диалога", - сказала посол.
По ее словам, для диалога существуют соответствующие механизмы, которые должны быть максимально использованы, пока конфликт еще больше не обострился.
Дегнан отказалась комментировать сообщения некоторых азербайджанских СМИ о доставке в Армению через Грузию боеприпасов из Сербии.
Долг Великобритании к ВВП достиг максимума с 1961 года - 99,6%
Потери Белоруссии в 2021г от налогового маневра в РФ составят $145 млн - премьер-министр
Нефть дорожает более чем на 3%, Brent на уровне $44,7 за баррель
Все заложники в украинском Луцке освобождены, раненых нет, захватчик сдался
Очередная группа из 250 граждан Азербайджана вернулась на родину через госграницу в Дагестане
В Азербайджане за сутки выявлено 352 новых случая COVID-19, 13 человек скончались
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
ИВ Мингячевира направит свыше 28 млн манатов на комплексные работы по благоустройству города
ИВ Гусара направит свыше 1 млн манатов на благоустройство и ремонт дорог
Италия прошла через шторм коронавируса - министр здравоохранения
Иран рассчитывает, что Ирак выдворит американский контингент - Хаменеи
Лавров опроверг утверждения Болтона о Путине и иранцах в Сирии
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк Республика получил второй транш кредита от ЕБРР
Nar продолжает оказывать коммуникационную поддержку врачам борющимся с коронавирусом
Caspian European Club провел online B2G forum с участием Закира Фараджова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта