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Карабахский конфликт 21.07.2020 21:26

США призывают Азербайджан и Армению к диалогу - дипломат

Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Азербайджана и Армении, заявила во вторник журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан.

"Мы действительно обеспокоены той ситуацией, что происходит на границе Азербайджана и Армении. Этот конфликт очень опасный и он обязательно должен быть решен путем диалога", - сказала посол.

По ее словам, для диалога существуют соответствующие механизмы, которые должны быть максимально использованы, пока конфликт еще больше не обострился.

Дегнан отказалась комментировать сообщения некоторых азербайджанских СМИ о доставке в Армению через Грузию боеприпасов из Сербии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, США, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]