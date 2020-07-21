США призывают Азербайджан и Армению к диалогу - дипломат

Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Азербайджана и Армении, заявила во вторник журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан.

"Мы действительно обеспокоены той ситуацией, что происходит на границе Азербайджана и Армении. Этот конфликт очень опасный и он обязательно должен быть решен путем диалога", - сказала посол.

По ее словам, для диалога существуют соответствующие механизмы, которые должны быть максимально использованы, пока конфликт еще больше не обострился.

Дегнан отказалась комментировать сообщения некоторых азербайджанских СМИ о доставке в Армению через Грузию боеприпасов из Сербии.