Иран рассчитывает, что Ирак выдворит американский контингент - Хаменеи

Тегеран надеется, что власти Ирака в итоге принудят военных США покинуть страну, заявил во вторник руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи.
Хаменеи во вторник встретился с новым премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи, для которого поездка в Иран стала первым зарубежным визитом на посту главы правительства.
"Иран не вмешивается в отношения Ирака и США, но ожидает, что иракские друзья знают: присутствие США в любой стране приносит коррупцию и разрушение. Иран ожидается решения от иракского правительства, народа и парламента добиваться изгнания США, потому что их присутствие вызывает нестабильность", - написал Хаменеи в твиттере.
Он подчеркнул, что США в отличие от Ирана не волнует благополучие Ирака, и Вашингтону не важно, кто будет иракским премьером, если сам Ирак будет слаб.
Хаменеи также подчеркнул, что у Тегерана никогда не будет намерений вмешиваться во внутренние дела Ирака.
Во вторник аль-Каземи также встречался с президентом Ирана Хасаном Рухани. После переговоров Рухани заявлял, что визит премьера станет "поворотным пунктом" в отношениях двух стран. В свою очередь аль-Каземи заверил, что не позволит использовать кому-либо иракскую территорию, чтобы угрожать Ирану.
Агентство Associated press (AP) напоминает, что первоначально аль-Каземи планировал первую поездку совершить в Саудовскую Аравию, но из-за госпитализации саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда планы пришлось пересмотреть.
В минувшие выходные в Ираке побывал глава МИД Ирана Джавад Зариф, который, в частности, посетил место, где 3 января в ходе спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Зариф в ходе визита заявлял, что отношения Ирана и Ирака "не будут поколеблены", несмотря на гибель Сулеймани.
AP указывает, что Иран, в частности, рассматривает как Ирак как подспорье в попытках обходить санкции США, возобновленные в 2018 году после отказа Вашингтона от соглашения по иранской ядерной программе.
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