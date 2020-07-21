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Социум 21.07.2020 22:18

Очередная группа из 250 граждан Азербайджана вернулась на родину через госграницу в Дагестане

Власти России и Азербайджана организовала возвращение через государственную границу в Дагестане очередную группу азербайджанцев, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" министр по национальной политике республики Энрик Муслимов.

"Сегодня, 21 июля, через государственную границу в Дагестане домой на родину вернулись еще 250 граждан Азербайджана, которые оставались на территории Дагестана в пункте временного размещения иностранных граждан и палаточном лагере на границе Дербентского и Магарамкентского районов республики", - сказал министр.

По его словам, по предварительным данным, на следующей неделе вернутся в Азербайджан еще одна партия.

"В настоящее время на нашей стороне в ПВР остаются порядка 400 граждан соседней страны", - сказал Муслимов.

Сотни граждан Азербайджана задержались на госгранице с Дагестаном из-за коронавируса. Через каждый промежуток времени власти соседней страны забирает своих земляков и размещает на обсервацию.

Ранее азербайджанцев возвращали на родину по 100-120 человек, затем власти Азербайджана и России увеличили лимит возвращаемся домой людей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДАГЕСТАН, АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]