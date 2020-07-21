Очередная группа из 250 граждан Азербайджана вернулась на родину через госграницу в Дагестане

Власти России и Азербайджана организовала возвращение через государственную границу в Дагестане очередную группу азербайджанцев, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" министр по национальной политике республики Энрик Муслимов.
"Сегодня, 21 июля, через государственную границу в Дагестане домой на родину вернулись еще 250 граждан Азербайджана, которые оставались на территории Дагестана в пункте временного размещения иностранных граждан и палаточном лагере на границе Дербентского и Магарамкентского районов республики", - сказал министр.
По его словам, по предварительным данным, на следующей неделе вернутся в Азербайджан еще одна партия.
"В настоящее время на нашей стороне в ПВР остаются порядка 400 граждан соседней страны", - сказал Муслимов.
Сотни граждан Азербайджана задержались на госгранице с Дагестаном из-за коронавируса. Через каждый промежуток времени власти соседней страны забирает своих земляков и размещает на обсервацию.
Ранее азербайджанцев возвращали на родину по 100-120 человек, затем власти Азербайджана и России увеличили лимит возвращаемся домой людей.
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