Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9428 RUR   0.0238 GBR   2.1514 TRY   0.2479

Цена на нефть

20.07   $/bbl WTI 40.81 0.22 Brent 43.28 0.14

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 21.07.2020 23:20

Все заложники в украинском Луцке освобождены, раненых нет, захватчик сдался

Мужчина, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, задержан, все люди, которых он удерживал в автобусе, освобождены, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах.

"Сдался и задержан, все заложники освобождены", - сказали агентству в СБУ.

В ходе операции по освобождению заложников к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы.

"Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Плохой, который пропагандировал экстремистские взгляды. Сейчас все заложники освобождены, пострадавших нет, за медицинской помощью обращений не было", - заявили в СБУ.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у мужчины, который захватил автобус в Луцке, были сообщники. "Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка", - сказал министр на брифинге в Луцке.

Аваков охарактеризовал его как "неуравновешенного человека, он нарисовал себе мир, придумал месть миру".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отсутствие жертв при освобождении заложников. "Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗАЛОЖНИКИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


Похожие новости


Принимаются все меры, чтобы ситуация с захватом заложников в Луцке разрешилась без жертв - Зеленский Достигнута договоренность об освобождении всех заложников в течение 19 дней - президент Украины

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]