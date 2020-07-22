В Баку опровергли информацию об атаке на армянские позиции, считают, что произошла перестрелка между армянскими военными

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об атаке на армянские позиции, считает данное сообщение армянской стороны выдумкой и дезинформацией, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
«Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь. Однако с той стороны границы наблюдается паника среди армянских военнослужащих. Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими. Хочу еще раз сказать, что никакой новой атаки и тем более потерь с нашей стороны нет и не было. Сообщение армянской стороны является очередной дезинформацией», сказал Даргяхлы.
Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в фейсбуке, что якобы подразделение специального назначения ВС Азербайджана предприняли очередную попытку нападения на позицию "Бесстрашный".
А.Азизов
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