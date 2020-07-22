США обязали Китай закрыть консульство в Хьюстоне - МИД КНР

Власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне в штате Техас, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на МИД КНР.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства Вана Вэньбиня, это "беспрецедентная эскалация" в отношениях двух стран.

Он также указал, что Пекин ответит на эти действия американской стороны.

"Подобный возмутительный и неоправданный шаг, который нанесет вред отношениям Китая и США", - отметил Ван Вэньбинь.

По его словам, это "политическая провокация, запущенная в одностороннем порядке американской стороны, которая серьезно нарушает международное законодательство".

По данным китайских СМИ, американские власти дали 72 часа на закрытие консульства и сообщили об этом Пекину еще накануне.

Между тем, агентство Associated Press сообщает, что американская сторона пока не подтвердила эту информацию, а также - не предоставила никаких объяснений относительно этого решения.

Американские СМИ в свою очередь передают, что сотрудники консульства в Хьюстоне, перед отъездов в настоящее время сжигают документы во внутреннем дворе.

У Китая есть ряд дипломатических представительств в США, в том числе консульства в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе.

Отношения между США и Китаем в 2020 году значительно ухудшились из-за целого ряда разногласий. На прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр выступил с утверждением, что Пекин ведет "экономический блицкриг" с целью сменить США в качестве ведущей державы планеты и насадить свою политическую идеологию по всему миру.

Между тем, президент США Дональд Трамп ранее в июле сообщил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, "ограничивших свободы" этого автономного района КНР.

В свою очередь Пекин до этого объявил о мерах в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района. По данным китайского МИД, санкции будут применены к сенаторам Марко Рубио, Тэду Крузу, и конгрессмену Крису Смиту, а также к послу США по религиозным свободам Сэму Браунбэку.

Однако в Пекине заявляли, что Китай будет придерживаться условий заключенной в январе первой фазы торгового соглашения с США, хотя и даст ответ на давление со стороны Вашингтона.