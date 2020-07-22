Половина россиян полностью или частично недовольны своей жизнью - опрос

Каждого второго россиянина (52%) в настоящее время в той или иной мере не устраивают жизненные условия его семьи, при этом 23% сограждан недовольны своей жизнью полностью, 29% респондентов - частично, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Что касается оценок собственных перспектив на ближайший год, то, по данным опроса, почти половина россиян (45%) не ожидают каких-либо изменений в условиях жизни для себя и своих семей, на улучшения настроен каждый пятый (20%). О том, что будет хуже, думают 23% участников опроса, и 12% респондентов не знают, чего ждать, отмечают социологи.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 28-29 июня 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.