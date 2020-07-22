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СНГ 22.07.2020 13:01

Половина россиян полностью или частично недовольны своей жизнью - опрос

Каждого второго россиянина (52%) в настоящее время в той или иной мере не устраивают жизненные условия его семьи, при этом 23% сограждан недовольны своей жизнью полностью, 29% респондентов - частично, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Что касается оценок собственных перспектив на ближайший год, то, по данным опроса, почти половина россиян (45%) не ожидают каких-либо изменений в условиях жизни для себя и своих семей, на улучшения настроен каждый пятый (20%). О том, что будет хуже, думают 23% участников опроса, и 12% респондентов не знают, чего ждать, отмечают социологи.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 28-29 июня 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЖИЗНЬ, УСЛОВИЯ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]