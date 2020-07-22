Израиль возобновил работу консульского отдела своего посольства в Москве

Консульский отдел посольства Израиля в Москве возобновляет работу.
"Консульский отдел посольства Государства Израиль в Москве поэтапно возобновляет прием посетителей, в соответствии со строжайшими санитарными нормами", - сказали "Интерфаксу" в израильской дипмиссии в среду.
В посольстве отметили, что первыми будут рассматриваться случаи гуманитарной необходимости.
Ограничения на въезд в Израиль, введенные в связи с пандемией, в настоящее время отменены частично: в страну могут въехать граждане Израиля, а также иностранцы, постоянно проживающие в Израиле или состоящие в браке с гражданином страны. Также въезд может быть разрешен с целью посещения свадьбы ребенка, для специалистов (после посещения санкций компетентного министерства) и студентов высших учебных заведений.
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