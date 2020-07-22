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Дальнее зарубежье 22.07.2020 13:45

Израиль возобновил работу консульского отдела своего посольства в Москве

Консульский отдел посольства Израиля в Москве возобновляет работу.

"Консульский отдел посольства Государства Израиль в Москве поэтапно возобновляет прием посетителей, в соответствии со строжайшими санитарными нормами", - сказали "Интерфаксу" в израильской дипмиссии в среду.

В посольстве отметили, что первыми будут рассматриваться случаи гуманитарной необходимости.

Ограничения на въезд в Израиль, введенные в связи с пандемией, в настоящее время отменены частично: в страну могут въехать граждане Израиля, а также иностранцы, постоянно проживающие в Израиле или состоящие в браке с гражданином страны. Также въезд может быть разрешен с целью посещения свадьбы ребенка, для специалистов (после посещения санкций компетентного министерства) и студентов высших учебных заведений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛЬСТВО, КОНСУЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]