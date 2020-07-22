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Финансы 22.07.2020 13:01

ASB сократил в I полугодии активы на 6%, прибыль – на 34,6%

Активы «Азербайджанского промышленного банка» (Azerbaycan Senaye Banki, ASB) на 30 июня 2020 года составляют 924,006 млн манатов, что на 6,2% меньше показателя на конец 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на конец первого полугодия равен 346,752 млн манатов (рост с начала года на 4,6% - ИФ). При этом в структуре активов наибольший объем имеют депозиты в финансовых институтах, включая банки – 449,4 млн манатов (спад на 17,3%).

Обязательства банка на 30 июня 2020 года составляют 821,815 млн манатов (спад на 7,2%).

Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составляет 655,315 млн манатов (спад на 8,4%).

Капитал банка на 30 июня 2020 года равен 102 млн 190,75 тыс. манатов (рост на 2,5%), уставный капитал – 60 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль ASB по итогам деятельности в январе-июне 2020 года составила 3 млн 368,02 тыс. манатов (спад на 34,6% по сравнению с показателем на конец первого полугодия 2019 года -ИФ).

ОАО «Азербайджанский промышленный банк» создан в 1996 году и является 6-ым банком Азербайджана крупнейших по объему активов банков страны.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]