В центре Кишинева армяне устроили провокацию против азербайджанцев, возникла потасовка

В центре Кишинева возникла потасовка между проживающими в Молдавии азербайджанцами и армянами.

Как передает корреспондент «Интерфакса» из центра Кишинева, в среду несколько сот азербайджанцев, проживающих в Молдове, прошли маршем по улицам Кишинева. Они заявили, что «протестуют против недавней агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджана».

Манифестанты держали в руках плакаты на английском языке: «Стоп агрессии Армении против Азербайджана!», «Остановите насилие!». Часть участников акции протеста были обернуты в государственные флаги Азербайджана, часть их несли. У некоторых участников акции были и государственные флаги Молдавии.

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов сообщил журналистам, что «12 июля 2020 г. на госгранице между двумя странами со стороны оккупированной вооруженными силами Армении территории был открыт огонь из тяжелой артиллерии».

«Это была провокация. Стреляли по мирным селам и военным пунктам армии Азербайджана. Была задача нанести ущерб, в том числе, и газопроводу, который там проходит и, вероятно, занять господствующие высоты. Погибло 12 военнослужащих, среди которых генерал и полковник, а также несколько жителей. Это несомненный акт агрессии Армении и нарушение режима временного прекращения огня. Мы хотели бы довести это до всего мирового сообщества», - сказал он.

Дипломат напомнил, что «уже более 30 лет часть территории суверенного Азербайджана оккупирована Арменией в результате агрессии».

«Нагорный Карабах и еще семь районов страны были захвачены военной силой. 1 млн. беженцев покинул свои дома. По поводу незаконности действия Армении принята Резолюция ООН с требованием ввода ее войск с территории Азербайджана, а также другие акты авторитетных международных организаций. Мы вышли на мирный марш сегодня с тем, чтобы мировым сообществом была дана верная оценка тому, что произошедшее 12 июля является агрессией», - заявил посол.

Почти сразу после начала марша несколько десятков мужчин с флагами Армении и Молдовы – представили общины армян, проживающих в стране – попытались помешать проведению шествия. После недолгой перебранки группы манифестантов вступили в потасовку. Они сняли флаги, используя древка в качестве палок в ходе драки. Карабинеры и полиция достаточно быстро отделили азербайджанцев от армян. Против некоторых был применен слезоточивый газ. Полиция отодвинула представителей армянской община, а азербайджанцы завершили марш, зачитав Резолюции конгресса азербайджанцев, проживающих в Молдове, с требованием «прекратить агрессию Армении против Азербайджана».