США выделят около $40 млн на кибербезопасность в Украине

США поддержат развитие кибербезопасности в Украине и выделит $38 млн международной технической помощи, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Больше года активной работы - десятки сложных переговоров, согласования совместной концепции и планов - и на днях, наконец, проект окончательно зарегистрирован в Кабмине. Минцифры определено бенефициаром проекта, и я гарантирую, что каждый цент международной поддержки будет потрачен с максимальной эффективностью и результатом для страны. И мы будем публично отчитываться о ходе и расходах проекта", - написал вице-премьер на своей странице в Facebook в среду.
Он подчеркнул, что привлечение экспертизы и опыта США очень важно для Украины, поскольку США - один из мировых лидеров в сфере кибербезопасности.
"Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно чувствуем негативную киберактивность северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии", - заявил Федоров.
Он отметил, что такой большой проект является очередным сигналом доверия к результатам и планам Минцифры.
"По всем кибервопросам мы планируем активно работать с бизнесом и привлекать лучшую международную и украинскую экспертизу. Попутно благодарю правительство США и фонд USAID за поддержку реформ в Украине", - написал Федоров.
Министр цифровой трансформации напомнил, что в Украине стартовала активная фаза реформы кибербезопасности.
В частности, изменено руководство Госспецсвязи и начато развитие эффективного и современного государственного Киберцентра.
"Мы стремимся обеспечить централизацию и защиту государственной ИТ-инфраструктуры и реестров. Должны уйти в небытие КСЗИ (бесполезная бумажка на пять лет) и другие стандарты безопасности 90-х, взамен должны появиться современные модели построения и постоянной поддержки безопасности ИТ-систем", - отметил Федоров, подчеркнув, что новый проект в сотрудничестве с США имеет целью поддержать все эти сверхважные задачи.
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