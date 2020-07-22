Лондон может расширить полномочия разведслужб после доклада о влиянии России

Правительство Великобритании рассматривает возможность расширить полномочия разведслужб после доклада о влиянии России, сообщает Sky News.
"Насколько известно Sky News, премьер-министр, который провел переговоры по теме безопасности с госсекретарем США Майком Помпео на Даунинг-стрит, и оценивает необходимость, нужны ли дополнительные силы, чтобы устранить эту угрозу в Великобритании", - говорится в сообщении канала.
В частности, британские власти думают над созданием реестра иностранных агентов по примеру действующего в США Закона о регистрации иноагентов, согласно которому фигуранты реестра обязаны регистрироваться в Минюсте.
Комитет по разведке парламента Великобритании накануне обнародовал доклад о роли российского влияния на страну, публикация которого откладывалась Лондоном более полугода. В нем, в частности, говорилось, что Британия является одной из основных мишеней для разведки России и дезинформации. Авторы доклада призвали британское руководство наделить большим количеством инструментом спецслужбы, чтобы достойно противостоять угрозе, которую они видят в деятельности России.
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