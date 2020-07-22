В Азербайджане за нарушение условий карантина из-за COVID-19 арестованы около 800 человек – глава МВД

В Азербайджане около 195 тыс. граждан до сих пор привлечено к административной ответственности в период карантина из-за COVID-19, заявил министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.
«Из них 788 человек были арестованы, 17,82 тыс. - оштрафованы за не ношение медицинских масок в период жесткого карантинного режима, остальные – оштрафованы за нарушение условий карантина», - сказал Эйвазов на заседании Коллегии ведомства по итогам первой половины 2020 года.
Министр также отметил, что в рамках мер по контролю за соблюдением специального карантинного режима в стране продолжается круглосуточная охрана 62 больниц и других учреждений в 35 городах и районах, куда госпитализируются инфицированные люди.
Специальный карантинный режим из-за COVID-19 действует в Азербайджане до 31 августа. При этом жесткий карантин в 14 городах и районах страны, в том числе в Баку, действует до 5 августа: запрещена деятельность многих объектов торговли и общепита, население может выходить на улицу только при наличии СМС-разрешения и на 3 часа.
В Азербайджане штраф за отсутствие медицинских местах в общественных местах составляет 100 манатов (около $59).
Х.Насирзаде
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