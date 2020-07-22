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Происшествия 22.07.2020 13:29

В Азербайджане за нарушение условий карантина из-за COVID-19 арестованы около 800 человек – глава МВД

В Азербайджане около 195 тыс. граждан до сих пор привлечено к административной ответственности в период карантина из-за COVID-19, заявил министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

«Из них 788 человек были арестованы, 17,82 тыс. - оштрафованы за не ношение медицинских масок в период жесткого карантинного режима, остальные – оштрафованы за нарушение условий карантина», - сказал Эйвазов на заседании Коллегии ведомства по итогам первой половины 2020 года.

Министр также отметил, что в рамках мер по контролю за соблюдением специального карантинного режима в стране продолжается круглосуточная охрана 62 больниц и других учреждений в 35 городах и районах, куда госпитализируются инфицированные люди.

Специальный карантинный режим из-за COVID-19 действует в Азербайджане до 31 августа. При этом жесткий карантин в 14 городах и районах страны, в том числе в Баку, действует до 5 августа: запрещена деятельность многих объектов торговли и общепита, население может выходить на улицу только при наличии СМС-разрешения и на 3 часа.

В Азербайджане штраф за отсутствие медицинских местах в общественных местах составляет 100 манатов (около $59).

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МВД, НАРУШЕНИЯ, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]