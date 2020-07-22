ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги в Габалинском районе.

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство автомобильной дороги Амирван-Вандам выделяется 13,1 млн манатов.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Дорога соединяет 5 населенных пунктов с населением 14 тыс. человек.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков