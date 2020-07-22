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22.07.2020 13:48

ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги в Габалинском районе.

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство автомобильной дороги Амирван-Вандам выделяется 13,1 млн манатов.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Дорога соединяет 5 населенных пунктов с населением 14 тыс. человек.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГААД, ДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]