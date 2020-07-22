ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги в Габалинском районе.
Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство автомобильной дороги Амирван-Вандам выделяется 13,1 млн манатов.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.
Дорога соединяет 5 населенных пунктов с населением 14 тыс. человек.
Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
В центре Кишинева армяне устроили провокацию против азербайджанцев, возникла потасовка
7 азербайджанцев пострадали при беспорядках около Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, устроенных армянами
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии около 40 раз - Минобороны
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Белоруссию
Грузия продлила до 1 сентября ограничение на регулярные международные авиарейсы, за исключением полетов в Париж и Мюнхен
Bank of Baku сократил в I полугодии активы на 0,5%, прибыль – на 83%
В Азербайджане в I полугодии возбуждено свыше 13 тыс. уголовных дел - МВД
В Азербайджане за нарушение условий карантина из-за COVID-19 арестованы около 800 человек – глава МВД
MIDA выделило более 800 квартир для военнослужащих ВС Азербайджана в ЖК Говсан
МИД КНР после решения США закрыть консульство в Хьюстоне призывает Вашингтон прекратить клевету
Лондон может расширить полномочия разведслужб после доклада о влиянии России
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Уважаемые работники средств массовой информации Азербайджана!
Выгодные летние кредиты от Банка Республика
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб