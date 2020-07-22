МИД КНР после решения США закрыть консульство в Хьюстоне призывает Вашингтон прекратить клевету

В МИД Китая в среду заявили, что США должны прекратить клевету в адрес Пекина, сообщают азиатские СМИ.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь призвал США "незамедлительно прекратить клевету" в отношении КНР.

"Китайское руководство - ярый защитник безопасности в киберпространстве, и оно всегда выступало против кибератак", - отметил представитель МИД КНР.

Ранее в среду сообщалось, что власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне в штате Техас. Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

"Подобный возмутительный и неоправданный шаг, который нанесет вред отношениям Китая и США", - отметил Ван Вэньбинь.

Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса

Согласно обнародованному во вторник заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали, в том числе, информацию, которая могла бы представлять ценность для правительства КНР.

Отношения между США и Китаем в 2020 году значительно ухудшились из-за целого ряда разногласий. На прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр выступил с утверждением, что Пекин ведет "экономический блицкриг" с целью сменить США в качестве ведущей державы планеты и насадить свою политическую идеологию по всему миру.

Между тем, президент США Дональд Трамп ранее в июле сообщил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, "ограничивших свободы" этого автономного района КНР.

В свою очередь Пекин до этого объявил о мерах в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района. По данным китайского МИД, санкции будут применены к сенаторам Марко Рубио, Тэду Крузу, и конгрессмену Крису Смиту, а также к послу США по религиозным свободам Сэму Браунбэку.

Однако в Пекине заявляли, что Китай будет придерживаться условий заключенной в январе первой фазы торгового соглашения с США, хотя и даст ответ на давление со стороны Вашингтона.