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Финансы 22.07.2020 14:00

Bank of Baku сократил в I полугодии активы на 0,5%, прибыль – на 83%

Азербайджанский «Bank of Baku» увеличил в первом полугодии 2020 года активы на 0,5% - до 379,215 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель на 30 июня 2020 года составил 349,406 млн манатов (рост на 3,3% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).

Обязательства банка равны 309,652 млн манатов (спад на 2,3%), депозиты в банке на конец июня 2020 года составляют 173,466 млн манатов (спад на 5,3%), в том числе вклады населения – 156,251 млн манатов (спад на 5,3%).

Капитал банка на начало июля 2020 года равен 69 млн 563,34 тыс. манатов (рост на 8,7%), уставный капитал – 52,87 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом полугодии составила 5 млн 405,27 тыс. манатов, что на 83,3% меньше чем в январе-июне 2019 года.

Bank of Baku создан в 1994 году.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]