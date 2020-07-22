Bank of Baku сократил в I полугодии активы на 0,5%, прибыль – на 83%

Азербайджанский «Bank of Baku» увеличил в первом полугодии 2020 года активы на 0,5% - до 379,215 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель на 30 июня 2020 года составил 349,406 млн манатов (рост на 3,3% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).

Обязательства банка равны 309,652 млн манатов (спад на 2,3%), депозиты в банке на конец июня 2020 года составляют 173,466 млн манатов (спад на 5,3%), в том числе вклады населения – 156,251 млн манатов (спад на 5,3%).

Капитал банка на начало июля 2020 года равен 69 млн 563,34 тыс. манатов (рост на 8,7%), уставный капитал – 52,87 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом полугодии составила 5 млн 405,27 тыс. манатов, что на 83,3% меньше чем в январе-июне 2019 года.

Bank of Baku создан в 1994 году.

А.Мамедов