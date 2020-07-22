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Происшествия 22.07.2020 14:26

В Азербайджане в I полугодии возбуждено свыше 13 тыс. уголовных дел - МВД

В Азербайджане по итогам первого полугодия 2020 года возбуждено 13,31 тыс. уголовных дел, заявил первый заместитель министра внутренних дел страны Сейфулла Азимов.

«94,7% этих преступлений расследуются органами внутренних дел и прокуратуры. При этом, 87,2% этих дел относятся к мелким преступлениям», - сказал Азимов на заседании Коллегии по итогам первой половины 2020 года.

Замминистра также отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение числа преступлений. В частности, спад наблюдается по следующим направлениям: преднамеренное убийство (6%), попытка убийства (16,3%), преднамеренный, но несерьезный ущерб здоровью (4,2%), преступления против собственности (4,8%), хулиганство (27%), преступления несовершеннолетних (19,6%), правовые нарушения на почве семейного конфликта (6,2%), преступления, связанные с применением огнестрельного оружия (33,3%), преступления, совершенные в общественных местах (21,5%), ДТП (7,5%), факты гибели в результате несчастных случаев (5%), факты получения травм (6%).

За отчетный период совместно с прокуратурой раскрыто 241 преступление, остававшимися нераскрытыми с прошлых лет, по ним задержаны 1,821 тыс. человек, числившихся в розыске.

По словам Азимова, в январе-июне обезврежено 438 криминальных групп, в том числе 103 группы, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, 86 человек были привлечены к ответственности за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

Х.Насирзаде

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Тэги: МВД, ДЕЛА, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]