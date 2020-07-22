Грузия продлила до 1 сентября ограничение на регулярные международные авиарейсы, за исключением полетов в Париж и Мюнхен

Агентство гражданской авиации Грузии, учитывая ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в стране и мире, продлило до 31 августа ограничение на выполнение международных регулярных авиарейсов, которые планировалось поэтапно возобновить с 1 августа.

"Ограничение на осуществление международного регулярного авиасообщения продлено до 31 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду.

Запрет не коснется только трех направлений. Согласно достигнутым договоренностям, со 2 августа авиакомпания Lufthansa начнет выполнять по два рейса в неделю между Мюнхеном и Тбилиси, а с 8 августа также дважды в неделю будет осуществлять полеты между Парижем и Тбилиси авиакомпания Air France. Продолжаются переговоры с авиакомпанией Air Baltic, которая планирует возобновить рейсы между Ригой и Тбилиси.

Как сообщалось, Грузия с 13 июля сняла ограничения на регулярные авиарейсы только в направлении Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Для визитеров из этих стран установлены следующие условия - по прибытии они должны лишь заполнить специальную электронную анкету, в которой должны указать историю поездок за последние 14 дней, а также где именно они будут находиться в Грузии и их контактные телефоны.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

По последним данным, в Грузии официально зафиксировано 1073 заражений коронавирусом COVID-19, выздоровели 907 человек, скончались 16 человек.