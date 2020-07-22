Грузия продлила до 1 сентября ограничение на регулярные международные авиарейсы, за исключением полетов в Париж и Мюнхен

Агентство гражданской авиации Грузии, учитывая ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в стране и мире, продлило до 31 августа ограничение на выполнение международных регулярных авиарейсов, которые планировалось поэтапно возобновить с 1 августа.
"Ограничение на осуществление международного регулярного авиасообщения продлено до 31 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду.
Запрет не коснется только трех направлений. Согласно достигнутым договоренностям, со 2 августа авиакомпания Lufthansa начнет выполнять по два рейса в неделю между Мюнхеном и Тбилиси, а с 8 августа также дважды в неделю будет осуществлять полеты между Парижем и Тбилиси авиакомпания Air France. Продолжаются переговоры с авиакомпанией Air Baltic, которая планирует возобновить рейсы между Ригой и Тбилиси.
Как сообщалось, Грузия с 13 июля сняла ограничения на регулярные авиарейсы только в направлении Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Для визитеров из этих стран установлены следующие условия - по прибытии они должны лишь заполнить специальную электронную анкету, в которой должны указать историю поездок за последние 14 дней, а также где именно они будут находиться в Грузии и их контактные телефоны.
Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.
По последним данным, в Грузии официально зафиксировано 1073 заражений коронавирусом COVID-19, выздоровели 907 человек, скончались 16 человек.
В центре Кишинева армяне устроили провокацию против азербайджанцев, возникла потасовка
7 азербайджанцев пострадали при беспорядках около Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, устроенных армянами
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии около 40 раз - Минобороны
В Азербайджане в I полугодии возбуждено свыше 13 тыс. уголовных дел - МВД
В Азербайджане за нарушение условий карантина из-за COVID-19 арестованы около 800 человек – глава МВД
MIDA выделило более 800 квартир для военнослужащих ВС Азербайджана в ЖК Говсан
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
ИВ Мингячевира направит свыше 28 млн манатов на комплексные работы по благоустройству города
МИД КНР после решения США закрыть консульство в Хьюстоне призывает Вашингтон прекратить клевету
Лондон может расширить полномочия разведслужб после доклада о влиянии России
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Уважаемые работники средств массовой информации Азербайджана!
Выгодные летние кредиты от Банка Республика
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб