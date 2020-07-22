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Транспорт и связь 22.07.2020 14:31

Грузия продлила до 1 сентября ограничение на регулярные международные авиарейсы, за исключением полетов в Париж и Мюнхен

Агентство гражданской авиации Грузии, учитывая ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в стране и мире, продлило до 31 августа ограничение на выполнение международных регулярных авиарейсов, которые планировалось поэтапно возобновить с 1 августа.

"Ограничение на осуществление международного регулярного авиасообщения продлено до 31 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду.

Запрет не коснется только трех направлений. Согласно достигнутым договоренностям, со 2 августа авиакомпания Lufthansa начнет выполнять по два рейса в неделю между Мюнхеном и Тбилиси, а с 8 августа также дважды в неделю будет осуществлять полеты между Парижем и Тбилиси авиакомпания Air France. Продолжаются переговоры с авиакомпанией Air Baltic, которая планирует возобновить рейсы между Ригой и Тбилиси.

Как сообщалось, Грузия с 13 июля сняла ограничения на регулярные авиарейсы только в направлении Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Для визитеров из этих стран установлены следующие условия - по прибытии они должны лишь заполнить специальную электронную анкету, в которой должны указать историю поездок за последние 14 дней, а также где именно они будут находиться в Грузии и их контактные телефоны.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

По последним данным, в Грузии официально зафиксировано 1073 заражений коронавирусом COVID-19, выздоровели 907 человек, скончались 16 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АВИАРЕЙСЫ, ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]