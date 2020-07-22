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СНГ 22.07.2020 19:15

Большая часть зарубежной финпомощи Киргизии пойдет на восстановление экономики и льготные кредиты - вице-премьер

Большая часть зарубежной финансовой помощи по коронавирусу, поступившей в Киргизию, будет направлена на восстановление экономики и выдачу льготных кредитов предпринимателям, заявил вице-премьер-министр страны Эркин Асрандиев на брифинге в среду.

"Львиную долю средств, поступивших от Международного валютного фонда (МВФ), планируется направить на восстановление экономики и бизнеса в виде льготных кредитов, чтобы на возвратной основе аккумулировать средства и рассчитаться с этим внешним долгом", - сказал Асрандиев.

По его словам, поступившая внешняя помощь в размере $148 млн в настоящее время лежит на счету Национального банка Киргизии.

"Из этой суммы $120 млн - второй транш МВФ. $80 млн из этих средств предоставлены в кредит на пять лет, $40 млн - на десять лет. Кроме выдачи кредитов, средства будут направлены и на другие нужды по борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал Асрандиев.

Вице-премьер добавил, что лекарства закупаются за счет донорских и бюджетных средств, а также они поступают в качестве гуманитарной помощи от международных организаций.

"В бюджете достаточно средств для закупки медицинских препаратов. Но в то же время во всем мире резко возросла потребность в лекарственных препаратах. Закрытые границы создают ряд проблем. Из-за этого нам приходится ждать своей очереди, чтобы купить необходимые препараты. В этом плане соответствующие органы ведут работу", - сказал Асрандиев.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 29 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 123 человека скончались, более 15 тыс. человек выздоровели.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРОНАВИРУС, МВФ, ПОМОЩЬ


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