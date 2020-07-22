В Азии и Европе продолжают принимать меры по дополнительной защите людей от коронавируса

Власти ряда стран Европы, Азии и Австралия вводят дополнительные меры по борьбе против коронавируса COМШВ-19, сообщают в среду западные СМИ.

По данным BBC, в среду в Гонконге вступили в силу более строгие меры безопасности, призванные предупредить вспышку коронавируса. Теперь жители этой территории обязаны в помещении носить маски на лице, в противном случае им грозит штраф до $645. До 28 июля будут закрыты спортзалы и центры развлечений. Рестораны в Гонконге работают только до 18.00, и до конца месяца это решение городских властей останется в силе.

Глава управления здравоохранения Гонконга говорит, что сейчас самое важное время для него, граждан призывают как можно реже покидать дома, чтобы не заразиться коронавирусом во время новой вспышки заражений.

В Великобритании через два дня вводится аналогичная мера. В частности, все британцы, входящие в магазины и торговые центры должны будут в обязательном порядке закрывать лицо защитной маской. В Шотландии носить маски обязательно при пользовании общественным транспортом, в Северной Ирландии и в Уэльсе мера вступит в силу со следующей недели.

Обязательное ношение масок со среды вводится и в австралийском Мельбурне. Это первый город Австралии, где власти призвали жителей носить маски всегда.

В Австралии за последние сутки зарегистрировали рекордно высокое число заражений за 24 часа - более 500 человек. Подавляющее большинство из них выявили в Мельбурне, столице штата Виктория, а также в штате Новый Южный Уэльс (столица Сидней), а также по одному зараженному в Квинсленде и в Южной Австралии. До этого свыше 400 заражений за день в Австралии регистрировали в марте этого года. Количество зараженных в Австралии стремительно растет с начала июня, еще 9 июня их было только двое, а на сегодняшний день - более 3,4 тыс. человек.

Предположительно, многие случаи заражения в Мельбурне связаны с тем, что в отелях, где люди находились на карантине, были нарушены санитарные условия. С пятницы в городе собираются ужесточить правила посещения баров и ресторанов в зависимости от динамики ситуации.

В Индии, согласно информации газеты The Guardian, ученые полагают, что практически четверть населения Дели могла переболеть коронавирусом. В национальном центре по контролю над болезнями провели выборочное тестирование 20 тыс. человек, и по его итогам специалиствы выяснили, что у 23,4% есть антитела к вирусу. Таким образом, они полагают, что около четверти населения с поправкой на погрешность расчетов, могла уже переболеть COVID-19. В Дели проживает около 29 млн человек, по официальным данным коронавирус там выявлен у 123 тыс. человек, и из них более 3,6 тыс. скончались. Ученые полагают, что более 6,6 млн случаев не выявлены. Всего в Индии подтвердился коронавирус у 1 млн человек, эта страна идет на третьем месте по числу заражений после США и Бразилии.

Власти Индии, по данным BBC, объявили, что прибывающие в Дели граждане из других стран должны будут отправиться на карантин на семь суток и самостоятельно его себе оплатить. Затем они должны отправиться еще на семь дней - в домашнюю изоляцию. Кроме того, перед этим им еще предстоит пройти два медицинских скрининга.

В Японии губернатор Токио Юрико Коикэ призвала жителей воздержаться от поездок и выходов в люди в преддверии четырехдневных выходных. Она заявила, что, прежде всего, обращается к пожилым людям, но также предупредила и молодежь о том, что вирус распространяется сильнее всего в барах, ресторанах, театрах и прочих подобных местах. Также вспышки заражений фиксируют в офисах и в школах.

В Таиланде, по данным газеты Bangkok Post, несмотря на то, что в этой стране фиксируется не так много заражений по сравнению с ее соседями по региону, власти решили оставить силе положение ЧС до конца августа. Оно было объявлено еще в апреле. В соответствии с режимом ЧС в Таиланде премьер может запретить людям покидать дома, пользоваться общественным транспортом или участвовать в массовых собраниях людей. "Длинные" выходные в стране объявлены из-за Олимпийских игры, которые официально пока перенесены на следующий год, однако организаторы решили отметить дату их несостоявшегося начала скромными мероприятиями без зрителей.

В Ирландии правительство ослабило ограничения на поездки и прибытия иностранных граждан из 15 европейских стран. Теперь в "зеленый список" вошли Мальта, Финляндия, Норвегия, Греция, Кипр, Италия, Венгрия, Словакия и страны Балтии. Из Франции, Британии и Испании приехать в Ирландию нельзя. Руководство страны также отмечает, что пока лучше вообще воздержаться от путешествий даже в те страны, где сравнительно благоприятная эпидемиологическая обстановка.