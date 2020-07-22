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Регион 22.07.2020 17:42

Россия и Турция условились создать совместную рабочую группу по Ливии

Россия и Турция в ходе совместных консультаций по Ливии условились создать совместную рабочую группу по Ливии, следующий раунд консультаций пройдет в Москве.

"Договорились о нижеследующем: продолжить совместные усилия, включая оказание влияния на ливийские стороны, в целях создания условий для долгосрочного и устойчивого режима прекращения огня в Ливии", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ совместном заявлении двух стран по итогам российско-турецких консультаций высокого уровня по Ливии, прошедших в Анкаре.

Кроме того, стороны условились "содействовать продвижению межливийского политического диалога в соответствии с решениями Берлинской конференции по Ливии и в координации с ООН, а также призвать стороны принять меры для обеспечения безопасного гуманитарного доступа и оказания срочной помощи всем нуждающимся".

"Рассмотреть создание Совместной Рабочей группы по Ливии и провести следующий раунд консультаций в Москве в ближайшее время", - отмечается в совместном заявлении.

Российскую делегацию в Анкаре возглавил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, турецкую - замглавы МИД Турции Седат Онал.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ЛИВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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