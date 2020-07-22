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Здравоохранение 22.07.2020 18:11

ВОЗ призывает страны сфокусироваться на борьбе с COVID-19, а не на критике организации

Всемирная организация здравоохранения после новой порции критики со стороны госсекретаря США Майка Помпео призвала страны сосредоточиться не на резких заявлениях, а на борьбе против коронавируса COVID-19, сообщила в среду телерадиокорпорация BBC.

"ВОЗ неизвестно именно об этих заявлениях, но мы решительно отвергаем любые атаки и необоснованные обвинения. ВОЗ призывает страны сфокусировать внимание на борьбе с пандемией, которая привела к потерям жизней и страданиям", - говорится в заявлении организации.

По данным BBC, Помпео, находившийся ранее на этой неделе в Лондоне, заявил, что руководителя ВОЗ Гебрейсуса "купил" Китай, и во время пандемии британцы умирали из-за последствий этого подкупа.

США неоднократно критиковали ВОЗ за ее запоздалую реакцию на пандемию, а также Китай за то, что он не давал информацию по коронавирусу в полном объеме.

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Тэги: ВОЗ, США, ПОЗИЦИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]