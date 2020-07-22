Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9615 RUR   0.024 GBR   2.1621 TRY   0.2488

Цена на нефть

21.07   $/bbl WTI 41.96 1.15 Brent 44.32 1.04

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.07.2020 18:46

Правительство Украины продлило карантин по коронавирусу до 31 августа, изменило принцип усиления мер в регионах

Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа 2020 года, изменил принцип распределения регионов для усиления карантинных мер.

Соответствующее постановление "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением COVID-19" правительство приняло с однодневной доработкой в среду.

"Это новое постановление. Его внедрение предлагается с 1 по 31 августа 2020 года. Оно будет регламентировать установление карантина на территории страны. В чем отличие? В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно- территориальных единицах, районах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

По словам министра, критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются прежними.

"Уровень распространения будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС. Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области показателей, которые используются в настоящее время: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не более 11% и показатель динамики роста случаев инфицирования не более 10%", - сказал он.

"Когда нет превышений в области и все ее районы находятся в "зеленой" зоне, действуют такие ограничения: в общественных зданиях - маска или респиратор, проведение массовых мероприятий не более одного человека на 5 кв. м, проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах с наполненностью 50%, перевозка пассажиров - только в пределах сидячих мест. Регионы, которые постоянно находятся в "зеленой" зоне, не нуждаются во вмешательстве или усилении противоэпидемических мер на национальном уровне. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион или отдельная административно-территориальная единица переходит в "желтый", "оранжевый" или "красный", - добавил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ


Похожие новости


Украинские полицейские изучают обстоятельства нарушения Зеленским карантина, президенту грозит штраф Киеву и ряду областей Украины разрешили ослабить карантин На Украине началось смягчение карантинных ограничений Карантин на Украине, скорее всего, будет продлен и после 22 мая - премьер Зеленский призывает жителей Украины не нарушать карантин во время Пасхальных праздников Нацбанк Украины будет дезинфицировать банкноты, поступающие от коммерческих банков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]