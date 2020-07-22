Минздрав Белоруссии обсуждает создание вакцины против коронавируса с американской компанией

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник на встрече с директором американской биотехнологической компании CureLab Oncology, Inc. Алексом Шнейдером обсудил создание вакцины от коронавируса COVID-19, передает госагентство БелТА.
"Создание вакцины - очень кропотливый процесс. Здесь очень трудно прогнозировать, когда мы получим вакцину, которая будет отвечать всем критериям безопасности и эффективности", - сказал Караник в ходе встречи.
Отмечая глобальную важность и ценность вакцинирования, министр отметил, что "мы видим и примеры, когда не до конца изученные вакцины вызывали очень выраженные побочные эффекты и утяжеляли течение болезни".
Караник также заявил, что в Белоруссии в течение последних недель фиксируется устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом и пневмониями.
"Ситуация везде управляемая. Мы не ослабляем контроль. Во всех регионах мы видим не только стабильную ситуацию, но и стабильное снижение количества заболевших. В регионах, которые входили позже в эпидпроцесс, цифры чуть выше, чем в других. Но устойчивое снижение количества пациентов как с пневмонией, так и коронавирусной инфекцией мы наблюдаем повсеместно в стране уже на протяжении нескольких недель", - сказал белорусский министр.
Во встрече с директором бостонской CureLab Oncology также приняли участие руководитель белорусского Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков и его заместитель Сергей Красный, отмечает агентство.
Как сообщалось, в мае-июне в Белоруссии на правительственном уровне рассматривалась возможность лечения тяжелых случаев коронавируса с помощью иммунной плазмы с антителами к COVID-19. В государственных СМИ проводилась агитационная кампания в поддержку донорства крови пациентами, которые переболели коронавирусом.
В Белоруссии зафиксировано более 66,5 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 513 человек.
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