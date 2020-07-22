Проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы необходимо улучшить - глава Европарламента

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли позитивно оценил достигнутое накануне на саммите ЕС соглашение по антикризисным мерам.
"Мы очень удовлетворены подтвержденным на саммите общим видением Европейского совета, пришедшего к совместному решению", - заявил Сассоли в среду на пресс-конференции в Брюсселе накануне внеочередной пленарной сессии ЕП, посвященной итогам саммита.
"Что касается плана восстановления (экономики) мы уже указывали, что не желаем, чтобы он был меньше 750 млрд евро. И мы считает важным достигнутый результат", - сказал глава ЕП.
"В отношении предложения по собственным ресурсам ЕС мы с интересом и удовлетворением отметили волю изыскать собственные ресурсы, поднимающие "потолок" нынешних ресурсов. И это тоже полезный, интересный шаг вперед, который идет в направлении рекомендаций, выдвинутых (Европейским) парламентом", - отметил Сассоли.
При этом, по его словам, в ЕП хотят, чтобы по данному вопросу был подготовлен конкретный график реализации. "По многолетнему бюджетному плану мы ожидаем переговоров с участием парламента. Предложения на столе, и мы, разумеется, хотим улучшить этот план. Мы предлагаем сосредоточить внимание на сокращениях в бюджете, которые, по нашему мнению, не оправданы", - сказал председатель Европарламента.
"Если отдавать приоритет перспективам молодежи, мы не можем сокращать средства на молодежь, образовательные программы Erasmus, научные исследования", - пояснил он.
Кроме того, если ЕС намерен решать проблемы миграции и убежища, нельзя сокращать в бюджете соответствующие фонды, добавил Сассоли.
"Нужно начать переговоры, чтобы прийти к такому многолетнему финансовому плану, который будет более полезным для жизни стран (ЕС), но также и для жизни граждан", - сказал председатель ЕП.
Сассоли напомнил, что во вторник после саммита встречался с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем примет участие в работе пленарной сессии Европарламента в четверг.
"Мы согласны с председателем фон дер Ляйен, что необходимо вернуться к вопросам управления планом восстановления, собственным ресурсам и долгосрочному бюджету", - отметил глава Европарламента.
Он считает полезным провести по этим трем позициям переговоры между институтами ЕС, в которых будет участвовать Европарламент.
На вопрос, примет ли парламент в четверг решение по договоренностям саммита ЕС, Сассоли ответил: "Завтра состоится внеочередное пленарное заседание, которое позволит парламенту высказать мнение по выводам (Европейского) совета".
Он уточнил, что проект бюджета на 2021-2027 годы еще не завершен. Предстоит "изучить его детали, каждую бюджетную линию, провести тщательный анализ, многое еще предстоит урегулировать".
Во вторник, на пятый день работы, Европейский совет согласовал в итоге сложно достигнутого компромисса антикризисный план Next Generation EU на 750 млрд евро и семилетний бюджет Евросоюза на 1,074 трлн евро. Европейские лидеры также договорились о формировании собственных финансовых ресурсов ЕС, которые будут складываться, в том числе, из "цифрового налога" для крупных международных игроков сектора и "углеродного сбора" на импорт в Евросоюз некоторых видов зарубежной промышленной продукции.
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