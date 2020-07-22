Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9615 RUR   0.024 GBR   2.1621 TRY   0.2488

Цена на нефть

21.07   $/bbl WTI 41.96 1.15 Brent 44.32 1.04

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.07.2020 17:28

США готовы заплатить до $2 млн за информацию об украинских хакерах

Госдепартамент США объявил о награде до $2 млн за информацию, которая позволит арестовать или задержать граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, говорится в заявлении ведомства.

При этом, вознаграждение до $1 млн полагается за каждого из разыскиваемых. Они разыскиваются "за участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступности".

В заявлении Госдепартамента США говорится, что, по итогам расследования секретной службы США, в январе 2020 года Радченко и Еременко были предъявлены обвинения в мошенничестве по 16 пунктам, в частности, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием компьютера и др.

В обвинительном заключении говорится, что Радченко и Еременко взломали систему раскрытия информации EDGAR Комиссии по безопасности и обмену (SEC) и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были проданы с целью получения прибыли. В SEC утверждают, что они использовали различные шаги, чтобы скрыть мошенничество, в частности, использовали офшорные организации и номинальные счета для размещения заявок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ХАКЕРЫ, НАГРАДА


Похожие новости


Украина обсуждает с США меры против запуска "Северного потока 2" - глава Нафтогаза Выборы в США не скажутся на отношениях Вашингтона и Киева, ожидает Зеленский Зеленский не хочет быть в Вашингтоне "политическим путешественником" Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США Зеленский рассчитывает на американские инвестиции в добычу углеводородов на Украине Зеленский заявил, что желает иметь надежные отношения с США без вовлечения во внутренние дела Вашингтона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]