США готовы заплатить до $2 млн за информацию об украинских хакерах

Госдепартамент США объявил о награде до $2 млн за информацию, которая позволит арестовать или задержать граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, говорится в заявлении ведомства.
При этом, вознаграждение до $1 млн полагается за каждого из разыскиваемых. Они разыскиваются "за участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступности".
В заявлении Госдепартамента США говорится, что, по итогам расследования секретной службы США, в январе 2020 года Радченко и Еременко были предъявлены обвинения в мошенничестве по 16 пунктам, в частности, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием компьютера и др.
В обвинительном заключении говорится, что Радченко и Еременко взломали систему раскрытия информации EDGAR Комиссии по безопасности и обмену (SEC) и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были проданы с целью получения прибыли. В SEC утверждают, что они использовали различные шаги, чтобы скрыть мошенничество, в частности, использовали офшорные организации и номинальные счета для размещения заявок.
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