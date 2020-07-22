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Дальнее зарубежье 22.07.2020 19:05

Помпео и премьер Дании обсудили сотрудничество в Арктике и Китай - госдеп

Сотрудничество США и Дании в Арктике и энергетическую безопасность Европы обсуждали госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Дании Метте Фредериксен на встрече в Копенгагене в среду, говорится в пресс-релизе госдепа.

"Госсекретарь Помпео и премьер-министр Фредирексен говорили о наших совместных усилиях по борьбе с COVID-19 и о координации при восстановлении после пандемии, о КНР, о сотрудничестве в Арктике, европейской энергетической безопасности и о других вопросах, представляющих взаимный интерес", - отмечается в документе.

Также у Помпео прошли встречи с главой МИД Дании Йеппе Кофодом и представителями двух автономных территорий Королевства Дании - Гренландии и Фарерских островов.

Американские СМИ ранее отмечали, что визит Помпео в Данию состоится спустя год после того, как между двумя странами возникла напряженность, вызванная сообщениями о желании президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Впоследствии сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным.

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Тэги: США, ДАНИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]