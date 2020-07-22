Помпео и премьер Дании обсудили сотрудничество в Арктике и Китай - госдеп

Сотрудничество США и Дании в Арктике и энергетическую безопасность Европы обсуждали госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Дании Метте Фредериксен на встрече в Копенгагене в среду, говорится в пресс-релизе госдепа.

"Госсекретарь Помпео и премьер-министр Фредирексен говорили о наших совместных усилиях по борьбе с COVID-19 и о координации при восстановлении после пандемии, о КНР, о сотрудничестве в Арктике, европейской энергетической безопасности и о других вопросах, представляющих взаимный интерес", - отмечается в документе.

Также у Помпео прошли встречи с главой МИД Дании Йеппе Кофодом и представителями двух автономных территорий Королевства Дании - Гренландии и Фарерских островов.

Американские СМИ ранее отмечали, что визит Помпео в Данию состоится спустя год после того, как между двумя странами возникла напряженность, вызванная сообщениями о желании президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Впоследствии сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным.