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Карабахский конфликт 22.07.2020 18:54

Посол США в Азербайджане вызван в МИД, в связи с событиями в Лос-Анджелесе

Посол США в Баку вызван в МИД Азербайджана, заявила глава пресс-служба МИД Лейла Абдуллаева.

«В связи с провокационными и агрессивными действиями радикально-настроенных армянских дашнаков 21 июля перед зданием Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе посол США в Баку вызван в МИД»,- сказала Абдуллаева.

Как сообщалось ранее со ссылкой на посольство Азербайджана в США, представители армянской радикальной партии «Дашнакцутюн» во вторник устроили беспорядки перед зданием Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, напали на представителей азербайджанской общины.

«Армянские дашнаки, проживающие в Лос-Анджелесе, 21 июля окружили здание Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе и пытались провести акцию протеста против нашей страны с агрессивными и провокационными лозунгами. Члены азербайджанской общины в Калифорнии оказали сопротивление сотням армян и помешали их провокации», - отмечается в сообщении.

Согласно данным дипмиссии, дашнаки попытались атаковать азербайджанцев. «На защиту азербайджанцев встал отряд полиции, пытаясь оградить их от нападения армян. В ходе столкновения 7 азербайджанцев, в том числе одна женщина, получили различные травмы, один полицейский получил травму головы. Четверо из пострадавших обратились в больницы», - подчеркивается в сообщении.

Генеральный консул Насими Агаев связался с главой департамента полиции Лос-Анджелеса Мишелем Муром, выразив крайнее недовольство тем фактом, что полиция не смогла полностью обеспечить безопасность азербайджанцев. В ответ Мур принес свои извинения за инцидент, отметив, что проблема будет серьезно расследована и будет создана специальная следственная группа.

Посольство сообщает, что была создана следственная группа и ведется расследование. «Генконсул поднял этот вопрос перед мэром Лос-Анджелеса и другими должностными лицами и потребовал, чтобы были приняты соответствующие меры для немедленного установления личности виновных и привлечения их к ответственности», - подчеркивает дипмиссия.

Б.Рустамбеков

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Тэги: США, ПОСОЛ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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